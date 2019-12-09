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Нормандская четверка, российские олимпийцы, цена подарка Лукашенко и октагон-герлз - все за вчера

10.12.2019 07:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Новостей вчера было немало, но мы точно знаем, что интересует каждого без исключения: что там с погодой на эту декабрьскую неделю и предстоящими новогодними выходными (хотите, кстати, определим за 5 минут, реально ли вам нужен выходной 31 декабря?). Ну, а если сфера ваших личных интересов чуть шире, то давайте быстро пробежимся по главным событиям и лучшим текстам понедельника.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Вчера WADA (Всемирное антидопинговое агентство) лишило Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях на ближайшие четыре года и принимать у себя такие соревнования. Причина — махинации с базой Московской антидопинговой лаборатории. Давайте объясним, что произошло и что теперь будет с «чистыми спортсменами». А как же ЧМ по футболу 2022 и финал ЛЧ-2021 в Питере?!Вы, кстати, согласны с санкциями?
  • В Париже встретилась «нормандская четверка» — главы России, Украины, Франции и Германии. Последний раз такое мероприятие проходило три года назад в Берлине, правда, с несколько иным составом участников. Встреча в Париже стала «первой очной» для Владимира Путина и Владимира Зеленского — и их разговор с глазу на глаз продолжался около 15 минут. Французскую сторону на нынешнем мероприятии представлял Эммануэль Макрон, сменивший на посту президента Франсуа Олланда. Вот здесь у нас все итоги встречи, а здесь — много фото о том, как это было.


  • Нет-нет, мы не забыли об «углубленной интеграции» — и послушали экспертов, которые Минска от «интеграционной» сделки с Москвой чреват системным шоком для экономики">вот здесь объясняют, чем для экономики чреват отказ Минска от «интеграционной» сделки с Москвой. Так себе, конечно, перспектива…
  • Кстати, во время переговоров в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись подарками, помните? Наш президент подарил продуктовый набор. В нем было сало, колбаса, сыр, конфеты, клюква в сахаре, хрен, горчица, хлеб, бутылка в плетеной упаковке. Решили рассмотреть детальнее, что там было и почем это все.
  • Ну, а прямо сейчас в Беларуси хотят пересмотреть некоторые пособия при рождении детей. Ключевое слово — некоторые! Вот здесь можно узнать, коснутся ли изменения конкретно вашей семьи.
  • Пока вы спали, в стране начали повышать стоимость проезда в городском и пригородном транспорте. Первым регионом стала Брестчина — и талончик здесь стоит уже 60 копеек. Еще и в Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях — никаких уже белорусу бюджетных радостей: ни на отдых слетать, ни в автобусе покататься…
  • А тем временем Time опубликовал список претендентов на звание «Человек года». Там и Трамп, и Грета, и другие знакомые лица… Вы за кого?
  • Знакомьтесь — новая «Мисс Вселенная»! Нам, конечно, очень жаль, что этот титул носит не белоруска (вы видели, например, наших октагон-герлз, которые зажгли на турнире по ММА?!), но и за новую королеву красоты мы тоже очень рады.


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Смотрите, какая у нас крутая штука! Мы нанесли на карту почти 19 тысяч жилых домов Минска и закрасили их в соответствии с датами ввода в эксплуатацию — и вот перед вами «возраст Минска». Взгляните под новым углом на привычные районы и почитайте, как строили город. Где в столице сталинки и хрущевки? Остались ли в городе жилые дореволюционные многоэтажки? Когда построили Серебрянку и сильно ли уплотнили Уручье? Вы залипните здесь надолго!
  • А вот у нас очень душевная «ламповая» история о щучинских фанатах радиосвязи. Казалось бы, кому это интересно в век высокоскоростного интернета, мобильных телефонов и других современных гаджетов? Каменный век какой-то! Но, оказывается, общение на коротких радиоволнах очень даже живо и пользуется популярностью. Вот и щучинский семиклассник Егор стучит, стучит, отстукивает на телеграфном ключе… Обязательно прочтите историю радиостанции с позывным EW4WE.


  • Вот еще одна трогательная история. На Аляске пятилетний ребенок в легкой одежде и носках прошел до соседей почти километр вместе с полуторагодовалым малышом на руках при температуре -31°C после того, как в их доме отключилось электричество. Оба живы! Умничка, правда? Но где же были взрослые?..
  • Помните магазины Reserved, Sinsay, House, Cropp и Mohito, которые недавно закрылись в Минске? Они скоро откроются снова — но уже не в столице. Давайте расскажем, где. Кстати, знаете, что с 1 января в кассах некоторых магазинов (пока тоже не в столице) можно будет снять с карточки наличные?
  • Любителям шопинга и не только хотим напомнить, что у нас идет конкурс «Реальный ЗОЖ»: белорусы рассказывают о том, как они увлеклись спортом или правильным питанием, похудели или набрали мышечную массу — и считают, во сколько это обошлось. Вчерашняя история доказывает: похудеть можно, практически не двигаясь!
  • И не можем оставить вас без этой новости: 74-летний Евгений Петросян в пятый раз женился — на своей 30-летней помощнице. После того как информация об их свадьбе попала в прессу, молодая женщина стала объектом для травли.

И О СПОРТЕ


  • Ну, а белорусские хоккеисты начали домашний молодежный ЧМ с волевой победы над Австрией. Молодцы, так держать! Сегодня играем с Латвией. Напомним, что чемпионат мира по хоккею U20 проходит в Минске в «Чижовка-Арене» с 9 по 15 декабря. Расписание и информацию о билетах можно найти по ссылке — и пойти поддержать наших!
  • А вот вам итоги первого этапа КМ по биатлону о нашей Вики Ковальчук. Белорусские биатлонисты, похоже, пока ищут свою оптимальную форму. Мы не идеальны в стрельбе и скорости на дистанции, но тренеры успокаивают: все под контролем.

Все новости понедельника, 9 декабря

Кстати. Вот вам напоследок маленькая страна и 20 млрд долларов — поиграйтесь. Сможете распорядиться бюджетом так, чтобы хватило на все и всех? Или только критиковать умеете? Ну, погнали тратить деньги с умом! Не получилось? Тогда лепите вареники, кухонные критики, — в этом тоже можно преуспеть.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! Новостей вчера было немало, но мы точно знаем, что интересует каждого без исключения: что там с погодой на эту декабрьскую неделю и предстоящими...
 
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