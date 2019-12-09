Нормандская четверка, российские олимпийцы, цена подарка Лукашенко и октагон-герлз - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Новостей вчера было немало, но мы точно знаем, что интересует каждого без исключения: что там с погодой на эту декабрьскую неделю и предстоящими новогодними выходными (хотите, кстати, определим за 5 минут, реально ли вам нужен выходной 31 декабря ?). Ну, а если сфера ваших личных интересов чуть шире, то давайте быстро пробежимся по главным событиям и лучшим текстам понедельника.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Вчера WADA (Всемирное антидопинговое агентство) лишило Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях на ближайшие четыре года и принимать у себя такие соревнования. Причина — махинации с базой Московской антидопинговой лаборатории. Давайте объясним, что произошло и что теперь будет с «чистыми спортсменами» . А как же ЧМ по футболу 2022 и финал ЛЧ-2021 в Питере?! Вы, кстати, согласны с санкциями ?

Россию на ближайшие четыре года и принимать у себя такие соревнования. Причина — махинации с базой Московской антидопинговой лаборатории. . А как же ЧМ по футболу 2022 и финал ЛЧ-2021 в Питере?! ? В Париже встретилась «нормандская четверка» — главы России, Украины, Франции и Германии. Последний раз такое мероприятие проходило три года назад в Берлине, правда, с несколько иным составом участников. Встреча в Париже стала « первой очной» для Владимира Путина и Владимира Зеленского — и их разговор с глазу на глаз продолжался около 15 минут. Французскую сторону на нынешнем мероприятии представлял Эммануэль Макрон, сменивший на посту президента Франсуа Олланда. Вот здесь у нас все итоги встречи, а здесь — много фото о том, как это было.









ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Смотрите, какая у нас крутая штука! Мы нанесли на карту почти 19 тысяч жилых домов Минска и закрасили их в соответствии с датами ввода в эксплуатацию — и вот перед вами « возраст Минска ». Взгляните под новым углом на привычные районы и почитайте, как строили город. Где в столице сталинки и хрущевки? Остались ли в городе жилые дореволюционные многоэтажки? Когда построили Серебрянку и сильно ли уплотнили Уручье? Вы залипните здесь надолго !

». Взгляните под новым углом на привычные районы и почитайте, как строили город. Где в столице сталинки и хрущевки? Остались ли в городе жилые дореволюционные многоэтажки? Когда построили Серебрянку и сильно ли уплотнили Уручье? ! А вот у нас очень душевная «ламповая» история о щучинских фанатах радиосвязи. Казалось бы, кому это интересно в век высокоскоростного интернета, мобильных телефонов и других современных гаджетов? Каменный век какой-то! Но, оказывается, общение на коротких радиоволнах очень даже живо и пользуется популярностью. Вот и щучинский семиклассник Егор стучит, стучит, отстукивает на телеграфном ключе… Обязательно прочтите историю радиостанции с позывным EW4WE .





И О СПОРТЕ

Брестское «Динамо» рассталось с тренером , который впервые привел команду к золоту. Похоже, причиной стала публичная критика руководства клуба (но это неточно). А что говорит сам Личка ?





Ну, а белорусские хоккеисты начали домашний молодежный ЧМ с волевой победы над Австрией . Молодцы, так держать! Сегодня играем с Латвией. Напомним, что чемпионат мира по хоккею U20 проходит в Минске в «Чижовка-Арене» с 9 по 15 декабря. Расписание и информацию о билетах можно найти по ссылке — и пойти поддержать наших!

начали домашний молодежный ЧМ с . Молодцы, так держать! Сегодня играем с Латвией. Напомним, что чемпионат мира по хоккею U20 проходит в Минске в «Чижовка-Арене» с 9 по 15 декабря. Расписание и информацию о билетах можно найти — и пойти поддержать наших! А вот вам итоги первого этапа КМ по биатлону о нашей Вики Ковальчук. Белорусские биатлонисты, похоже, пока ищут свою оптимальную форму. Мы не идеальны в стрельбе и скорости на дистанции, но тренеры успокаивают: все под контролем.

Все новости понедельника, 9 декабря

Кстати. Вот вам напоследок маленькая страна и 20 млрд долларов — поиграйтесь. Сможете распорядиться бюджетом так, чтобы хватило на все и всех? Или только критиковать умеете? Ну, погнали тратить деньги с умом ! Не получилось? Тогда лепите вареники, кухонные критики, — в этом тоже можно преуспеть .

Ваша редакция