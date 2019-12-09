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В Минске задержали россиянина, похищавшего «умные часы» и нижнее белье в торговых центрах

10.12.2019 07:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичная милиция задержала 30-летнего россиянина, который похищал вещи из торговых центров. Он приехал в Минск за новогодними подарками, но цены показались ему слишком высокими. За неделю он вынес из торговых центров товаров на 3523 рубля. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Видео: ГУВД Мингорисполкома

В милицию обратился один из сотрудников магазина электротехники, расположенного в торговом центре на улице Бобруйской. Он рассказал, что неизвестный мужчина похитил технику на сумму порядка 2000 рублей. Продавец попытался задержать похитителя, но не смог.

В милиции установили, что к краже вещей причастен 30-летний гражданин Российской Федерации. Его задержали на улице Мстиславской, когда тот выходил из очередного торгового центра. При себе у него было обнаружено несколько единиц нового белья, которые он украл незадолго до задержания.

«Правоохранителям фигурант пояснил, что несколько дней назад он приехал в столицу с целью приобретения подарков. Однако цены в минских магазинах для гражданина России показались достаточно высокими, поэтому фигурант их похитил», — рассказали в милиции.

Со слов фигуранта, он россиянина он действовал по следующей схеме: направлялся в торговые центры, заходил в приглянувшиеся магазины и крал вещи незаметно для продавцов. За четыре дня россиянину ему удалось похитить: куртку, пальто, сумку, пять единиц «умных часов», шесть портативных колонок и десять наименований нижнего белья. Общая сумма похищенного составила 3523 рубля.

В России он уже привлекался к уголовной ответственности. Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки действиям фигуранта.

 
Теги: Минск
 
 
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Он приехал в Минск за новогодними подарками, но цены показались ему слишком высокими. За неделю он вынес из торговых центров товаров на 3523 рубля.
 
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