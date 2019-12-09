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В Кобринский район привезли для разведения 37 благородных оленей из Литвы

10.12.2019 08:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Благородных оленей из Прибалтики выпустили в вольеры недалеко от агрогородка Дивин, пишет Kobrincity.


Фото: Юлия Пивоварова

В фермерском хозяйстве Литвы закупили 37 оленей для разведения в Кобринском районе.

— Транспортировка на спецоборудовании прошла без происшествий. Все животные доставлены в целости и сохранности, — сообщил инженер по охотничьему хозяйству Кобринского опытного лесхоза Василий Щерба. — На 11,7 га, огражденной территории, будет установлено дежурство — до октября-ноября 2020 года переселенцы будут под наблюдением специалистов. А после гона животных будет ясна ситуация с тем, как закрепились они на местности.


В Брестской области — около 6,5 тыс. благородных оленей. По сравнению с 2018 годом их численность выросла на 20%. Однако устойчивые популяции этого вида копытных сформировались не повсеместно.


 
 
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