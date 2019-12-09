В центре Глуска поставили главный символ новогоднего праздника. Елку привезли из урочища Золотая горка Докольского лесничества

Источник материала: Радзiма





Праздник близится, а значит, глусчане начали погружаться в приятную предновогоднюю суету. Улицы и здания постепенно украшают разноцветными огнями, магазины наполняют мишурой и сувенирами, а в центре Глуска поставили главный символ праздника. Четырнадцатиметровую зеленую красавицу 5 декабря на бульваре Граховского установили работники «Жилкомхоза». Елку привезли из урочища Золотая горка Докольского лесничества. Основные требования, которые предъявляли при выборе дерева, — высота, пышность и ровность кроны, рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Глусского райисполкома Дмитрий Кушин. К слову, одно дело было выбрать лесную красавицу и совсем другое — спилить и доставить ее до места назначения, для этого задействовали пять единиц техники, 16 рабочих рук. На бульваре ее устанавливали с помощью автокрана и автовышки, под контролем специалистов и под взглядами десятков любопытных глаз прохожих. А уже на следующий день ель облачилась в новогодний наряд. Украсили главный символ Нового года десятками разноцветных шаров и световыми гирляндами.

Анна АВТУХОВА

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