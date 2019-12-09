ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центре Глуска поставили главный символ новогоднего праздника. Елку привезли из урочища Золотая горка Докольского лесничества

10.12.2019 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

 

В центре Глуска поставили главный символ новогоднего праздника. Елку привезли из урочища Золотая горка Докольского лесничества

Праздник близится, а значит, глусчане начали погружаться в приятную предновогоднюю суету. Улицы и здания постепенно украшают разноцветными огнями, магазины наполняют мишурой и сувенирами, а в центре Глуска поставили главный символ праздника. Четырнадцатиметровую зеленую красавицу 5 декабря на бульваре Граховского установили работники «Жилкомхоза». Елку привезли из урочища Золотая горка Докольского лесничества. Основные требования, которые предъявляли при выборе дерева, — высота, пышность и ровность кроны, рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Глусского райисполкома Дмитрий Кушин. К слову, одно дело было выбрать лесную красавицу и совсем другое — спилить и доставить ее до места назначения, для этого задействовали пять единиц техники, 16 рабочих рук. На бульваре ее устанавливали с помощью автокрана и автовышки, под контролем специалистов и под взглядами десятков любопытных глаз прохожих. А уже на следующий день ель облачилась в новогодний наряд. Украсили главный символ Нового года десятками разноцветных шаров и световыми гирляндами.

Анна АВТУХОВА

Фото автора

Еще больше фото здесь

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Праздник близится, а значит, глусчане начали погружаться в приятную предновогоднюю суету. Улицы и здания постепенно украшают разноцветными огнями, магазины...
 
Новости дня
Новости общества
 
«О нас рассказала Малышева». Алеше из Новополоцка спасли мозг, проведя уникальную операцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика