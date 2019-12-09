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В Минске два дня ищут подростка. Он ушел из дома в майке и шортах
10.12.2019 09:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске разыскивают 14-летнего мальчика, который ушел из дома без верхней одежды два дня назад,
14-летний Николай Скурат 8 декабря, около 17.00, ушел из дома в неизвестном направлении. Подросток неоднократно ранее уходил из дома, умеет расположить к себе незнакомых людей, отмечают в милиции.
Приметы: выглядит на 13 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы русые короткие.
Был одет: футболка красного цвета, шорты черного цвета, сланцы резиновые.
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В Минске разыскивают 14-летнего мальчика, который ушел из дома без верхней одежды два дня назад.
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