В Минске два дня ищут подростка. Он ушел из дома в майке и шортах

Источник материала: Tut.by

В Минске разыскивают 14-летнего мальчика, который ушел из дома без верхней одежды два дня назад, сообщает ГУВД Мингорисполкома.





14-летний Николай Скурат 8 декабря, около 17.00, ушел из дома в неизвестном направлении. Подросток неоднократно ранее уходил из дома, умеет расположить к себе незнакомых людей, отмечают в милиции.

Приметы: выглядит на 13 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы русые короткие.

Был одет: футболка красного цвета, шорты черного цвета, сланцы резиновые.

Если вы располагаете информацией о месте нахождения указанного на фотографии подростка, просьба обратиться в Московское РУВД г. Минска лично (ул. Грушевская, 9) или по номерам телефонов: 208-78-15, 286-22-02, +375 29 625-06-66, +375 44 735-91-18 или 102. Конфиденциальность гарантируется.