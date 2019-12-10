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Новый вид мошенничества: взломали инстаграм известного гинеколога и собирают деньги на лечение мамы
10.12.2019 19:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В соцсетях, кажется, распространяется новый вид мошенничества. Сегодня на TUT.BY вышел материал
Аккаунт доктора, который взломали, называется @_auto_trip. Здесь у Дмитрия Трофимчика 607 подписчиков. На своей странице медик делился впечатлениями о путешествиях. У мошенников другой контент. В статусе они опубликовали запись: «Искренне прошу помоги пожалуйста», а в посте информацию о том, что мама врача якобы попала в аварию и «в течение часа» сыну нужно собрать 317 000 рублей на операцию. Деньги мошенники просят переводить на карту российского банка «Тинькофф».
Еще в одном посте фото якобы выписки из истории болезни, которая «выдана» в клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы. Правда, кому оно «выдано», в документе не указано.
Доктор сейчас в рабочей поездке за границей. Под рукой у него не всегда есть интернет, поэтому о том, что его взломали, узнал от друзей и знакомых. Во вторник утром одни стали писать, спрашивать, что случилось, другие предупреждали, что его взломали.
— У меня две страницы в инстаграме, — рассказывает врач. — Взломали одну. Как и почему, я точно не знаю, но есть предположение. Вчера вечером в сервисе canva мой контент-менеджер покупала картинку, которую мы хотели использовать для рекламы курсов. Программа зачем-то запросила данные гугл-почты. Пароль от почты совпадал с паролем в аккаунте @_auto_trip. И утром мы узнали, что мою страничку взломали.
О взломе Дмитрий тут же предупредил на своей второй странице в инстаграме.
«Взломали мой аккаунт по путешествиям auto_trip, — написал доктор. — С него идет рассылка на сбор средств на лечение моей мамы. Это мошенники, я ни на что денег не собираю! Моей мамы уже 10 лет нет в живых».
— Я пытался войти во взломанный аккаунт с разных почт, но ничего не получилось, удалить страничку или сменить пароль тоже не вышло, — поясняет медик.
Перевел ли мошенникам деньги кто-то из его знакомых, Дмитрий не знает. Полагает, что нет. Врач пока не думал, будет ли писать заявление в милицию. Говорит, решит, когда вернется в Минск.
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В соцсетях, кажется, распространяется новый вид мошенничества. Аферисты взламывают страницы пользователей и размещают информацию про сбор денег.
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