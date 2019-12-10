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В Бресте суд приговорил к 22 годам колонии домашнего тирана за убийство беременной жены

10.12.2019 18:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 декабря в Бресте огласили приговор жителю Ивановского района Сергею Колодичу, который обвинялся в убийстве беременной женщины и краже, сообщает пресс-служба областного суда.


Сергея Колодича признали виновным и назначили 22 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По версии обвинения, 7 августа этого года Сергей в состоянии алкогольного опьянения зашел на склад магазина в деревне Юхновичи Ивановского района. Оттуда он вынес водку, вино, кофе и сигареты на 334 рубля. Затем пришел домой, где жил с потерпевшей Татьяной. Пара не расписывалась, но Сергей называл ее своей женой. Татьяна была на 16 неделе беременности. Ждали сына. По словам местных, между молодыми людьми нередко вспыхивали ссоры. Татьяну на улице часто видели с синяками. Женщина объясняла это собственной невнимательностью и пыталась отвести подозрения от Сергея.

Вечером 7 августа между Сергеем и Татьяной возникла очередная ссора. Поводом якобы послужила реплика потерпевшей о том, что Сергей — «несостоятельный как мужчина», а ребенок, которого она ждет, — не его. Обвиняемый пришел в ярость и нанес беременной жене 17 ударов — ногами, руками и ножом.

Скорую вызвала знакомая пары по просьбе Сергея. Прибывшие медики были бессильны: Татьяну и ребенка к тому моменту было уже не спасти.

Экспертиза показала, что причиной смерти женщины стали осложнения от полученных травм, а тест ДНК подтвердил, что Сергей — отец погибшего ребенка.

В своем последнем слове Сергей был краток: сожалеет о произошедшем, пытался оказать Татьяне первую помощь.

— Я Таню любил и сейчас ее люблю. Да хоть двадцать пять лет мне дайте. Мне без разницы. Хоть расстреляйте. Все равно уже нет ради чего жить, — и Сергей расплакался.

 
Теги: Брест
 
 
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