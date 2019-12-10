|
Кампания против строительства аккумуляторного завода отмечена Национальной правозащитной премией
10.12.2019 17:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В День прав человека в Минске вручили Национальную правозащитную премию.
В этом году премию вручали в трех номинациях: «Правозащитник года», «Журналист года» и «Инициатива года». Определяют победителя 9 организаций, в том числе Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет и правозащитный центр «Вясна».
Правозащитником года стал гомельский активист Леонид Судаленко. Правозащитную премию «Журналист года» получила автор «Радыё Свабода» Ганна Соусь. Инициативой года стала кампания против строительства аккумуляторного завода в Бресте.
Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть
14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте
2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В День прав человека в Минске вручили Национальную правозащитную премию.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)