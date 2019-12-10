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Кампания против строительства аккумуляторного завода отмечена Национальной правозащитной премией

10.12.2019 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В День прав человека в Минске вручили Национальную правозащитную премию.


Правозащитник года Леонид Судаленко — в центре. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В этом году премию вручали в трех номинациях: «Правозащитник года», «Журналист года» и «Инициатива года». Определяют победителя 9 организаций, в том числе Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет и правозащитный центр «Вясна».

Правозащитником года стал гомельский активист Леонид Судаленко. Правозащитную премию «Журналист года» получила автор «Радыё Свабода» Ганна Соусь. Инициативой года стала кампания против строительства аккумуляторного завода в Бресте.

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь.

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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В День прав человека в Минске вручили Национальную правозащитную премию.
 
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