Из части в Заслоново под Лепелем сбежал солдат

Источник материала: Tut.by

Из воинской части 71 327 в деревне Заслоново Лепельского района сбежал солдат. В Минобороны сейчас выясняют причины происшествия, сообщает «Радыё Свабода».



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

— Пока это самовольная отлучка, — сообщила представитель пресс-службы Минобороны Наталья Гаврусик. — Мы сейчас выясняем ее причины, идет поиск военнослужащего. В любом случае в зависимости от продолжительности отсутствия военнослужащего в воинской части его ждет ответственность. Если отлучка продлится до двух суток, то ответственность дисциплинарная. Если на более длительный срок, то уголовная.

Солдат сбежал из части без оружия. Он еще не принимал военную присягу.