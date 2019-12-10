ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, куда переведут выпускников частного вуза, где бастовали студенты

11.12.2019 11:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В середине декабря 64 студента Минского инновационного университета, которому не продлили аккредитацию по пяти специальностям, переведут в БНТУ.


Студенты МИУ во время забастовки. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В МИУ, где в ноябре бастовали студенты, теперь все спокойно. По словам представителей университета, образовательный процесс идет своим ходом. Почти все студенты, как обычно, ходят на пары — скоро у них сессия. Исключение — ребята одного выпускного курса специальности «транспортная логистика». Это 64 человека.

Срок обучения у них заканчивается 26 января. Однако их специальность оказалась в списке неаккредитованных, и выдать им дипломы гособразца МИУ не может. Чтобы решить эту ситуацию, в середине декабря студентов переведут в БНТУ. Защищать дипломный проект и сдавать госэкзамен они будут уже в политехе.

— Как и обещало Министерство образования, учебный план МИУ будет передан в БНТУ. Политех его утвердит, и наши студенты завершат обучение по нему, — поясняют в университете. — Отметим, что с сентября у выпускного курса «транспортной логистики» уже нет пар. Сначала у них была преддипломная практика, сейчас они работают над дипломами.

Несмотря на перевод, руководителями дипломов, говорят в вузе, у ребят останутся преподаватели из Минского инновационного университета. Кроме того, одного преподавателя из МИУ включат в госкомиссию.

— В остальном все у нас без перемен, — продолжают в вузе. — Из-за проблем с аккредитацией ребята не стали забирать документы.

Руководство МИУ направило письма в Минобразования, Администрацию президента и Совет министров.

— После того как получим ответы, будем решать, что делать дальше, — рассказывают в университете. — Чтобы защитить студентов, мы готовы к любым действиям. Если понадобится, пойдем на переаккредитацию и трансформируем дистанционное обучение в заочную форму.

Напомним, 11 ноября, студенты Минского инновационного университета вышли на забастовку. Причина протеста — желание отстоять свой вуз, которому не продлили аккредитацию по некоторым специальностям.

По словам ректора вуза Николая Суши, раз в пять лет все учебные заведения страны проходят аккредитацию. За 28 лет своего существования МИУ проходил множество аккредитаций и аттестаций, и всегда все было хорошо. Что случилось в этот раз, Николай Суша не знает. По его словам, в начале ноября университет получил письмо из Департамента контроля качества образования. В документе написано, что учебному заведению не продляют аккредитацию по пяти специальностям. Ректор уверен: все нарушения, которые были выявлены во время проверки, негрубые и исправимы. Руководство МИУ будет обжаловать решение комиссии.

Ситуацию прокомментировал и министр образования Игорь Карпенко. Он подчеркнул, что студентам не стоит волноваться. В соответствии с законодательством по решению Министерства образования они смогут продолжить образование в других вузах по своим специальностям с последующей выдачей диплома государственного образца. Руководству МИУ министр порекомендовал «вникнуть в суть рекомендаций комиссии, устранить выявленные недостатки и организовать образовательный процесс в соответствии с нормами законодательства».

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В середине декабря 64 студента Минского инновационного университета, которому не продлили аккредитацию по пяти специальностям, переведут в БНТУ.
 
Новости дня
Новости общества
 
Пенсионерка упала в глубокую траншею - женщину доставали спасатели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские сандалии из натуральной кожи в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика