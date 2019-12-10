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Началось: на БелАЭС проходит горячая обкатка реактора
11.12.2019 11:19 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Во время горячей обкатки будут проверены функции и безопасность эксплуатации станции. О начале горячей обкатки реакторной установки первого энергоблока БелАЭС сообщает в пресс-релизе «Росатома».
Обкатка - процесс, имитирующий предстоящую работу энергоблока. Только вместо настоящих тепловыделяющих сборок с ядерным топливом в реактор загружены имитаторы.
В ходе обкатки будет проверена работоспособность оборудования и его соответствие требованиям безопасности и эксплуатации. Будут также испытаны системы защиты первого и второго контура на устойчивость к повышению давления.
Главные циркулярные насосы будут проверены на холодных и горячих параметрах реакторной установки. Пройдут испытания система электропитания собственных нужд при режимах прерывания, полного обесточивания энергоблока с моделированием ситуации максимальной проектной аварии, пишет
Следующим этапом будет ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока.
В конце сентября нынешнего года
Литовская сторона неоднократно
Кроме того, на площадке периодически происходят различные ЧП. Совсем недавно там
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Во время горячей обкатки будут проверены функции и безопасность эксплуатации станции. О начале горячей обкатки реакторной установки первого энергоблока БелАЭС...
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