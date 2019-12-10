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Началось: на БелАЭС проходит горячая обкатка реактора

11.12.2019 11:19 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Во время горячей обкатки будут проверены функции и безопасность эксплуатации станции. О начале горячей обкатки реакторной установки первого энергоблока БелАЭС сообщает в пресс-релизе «Росатома».

Обкатка - процесс, имитирующий предстоящую работу энергоблока. Только вместо настоящих тепловыделяющих сборок с ядерным топливом в реактор загружены имитаторы.

В ходе обкатки будет проверена работоспособность оборудования и его соответствие требованиям безопасности и эксплуатации. Будут также испытаны системы защиты первого и второго контура на устойчивость к повышению давления.

Главные циркулярные насосы будут проверены на холодных и горячих параметрах реакторной установки. Пройдут испытания система электропитания собственных нужд при режимах прерывания, полного обесточивания энергоблока с моделированием ситуации максимальной проектной аварии, пишет TUT.BY.

Следующим этапом будет ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока.

В конце сентября нынешнего года сообщалось, что Белорусская АЭС практически готова к запуску. Вместе с тем, во время ее строительства произошли уже ряд инцидентов, один из последних связан с проблемами с системой кондиционирования.

Литовская сторона неоднократно критиковала Беларусь за выбор площадки для строительства атомной станции, а 3 мая обратилась в Еврокомиссию с призывом разработать план действий в отношении Белорусской АЭС. Белорусский МИД жестко отреагировал на это обращение, обвинив литовских коллег во лжи.

Кроме того, на площадке периодически происходят различные ЧП. Совсем недавно там упала люлька с рабочими, в минувшем году там погиб строитель, а самый громкий скандал связан с реактором станции, который при транспортировке умудрились уронить и повредить.

 
 
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Во время горячей обкатки будут проверены функции и безопасность эксплуатации станции. О начале горячей обкатки реакторной установки первого энергоблока БелАЭС...
 
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