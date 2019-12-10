Началось: на БелАЭС проходит горячая обкатка реактора

Во время горячей обкатки будут проверены функции и безопасность эксплуатации станции. О начале горячей обкатки реакторной установки первого энергоблока БелАЭС сообщает в пресс-релизе «Росатома».

Обкатка - процесс, имитирующий предстоящую работу энергоблока. Только вместо настоящих тепловыделяющих сборок с ядерным топливом в реактор загружены имитаторы.

В ходе обкатки будет проверена работоспособность оборудования и его соответствие требованиям безопасности и эксплуатации. Будут также испытаны системы защиты первого и второго контура на устойчивость к повышению давления.

Главные циркулярные насосы будут проверены на холодных и горячих параметрах реакторной установки. Пройдут испытания система электропитания собственных нужд при режимах прерывания, полного обесточивания энергоблока с моделированием ситуации максимальной проектной аварии, пишет TUT.BY .

Следующим этапом будет ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока.

В конце сентября нынешнего года сообщалось , что Белорусская АЭС практически готова к запуску. Вместе с тем, во время ее строительства произошли уже ряд инцидентов, один из последних связан с проблемами с системой кондиционирования.

Литовская сторона неоднократно критиковала Беларусь за выбор площадки для строительства атомной станции, а 3 мая обратилась в Еврокомиссию с призывом разработать план действий в отношении Белорусской АЭС. Белорусский МИД жестко отреагировал на это обращение, обвинив литовских коллег во лжи .