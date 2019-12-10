«Омск Карбон Могилев» ответил на фильм блогера Nexta про Лукашенко

Источник материала: Tut.by

На официальных YouTube-канале и странице предприятия «Омск Карбон Могилев» в соцсети появилось видео под названием «Анти-Нехта». В начале 4-минутного ролика объясняется, что это ответ на упоминание предприятия в скандально известном фильме блогера Nexta (который позже был признан экстремистским ).

«К чему стремятся противники президента Александра Лукашенко? И почему им невыгодна экономически сильная Беларусь? Ответы на этот вопрос — в нашем ролике» — с такого объяснения начинается видео «Анти-Нехта» от «Омск Карбон Могилев».

Далее говорится, что в «так называемом фильме Нехты мелькнул крошечный эпизод о заводе «Омск Карбон Могилев».

— Предприятие наряду с другими упомянуто как пример злого умысла президента Беларуси. Ведь, по мнению Нехты, Александр Лукашенко способствует ухудшению экологии Синеокой, выступая за появление в стране новых предприятий, — говорит закадровый голос.

Далее в ролике предлагают разобраться, «в чем злонамеренность действий президента». Задают риторические вопросы, попутно перечисляя, что завод технического углерода в Могилеве создает новые рабочие места, соблюдает технологические процессы и все нормы закона.

В кадре появляется и гендиректор «Омск Карбон Могилев» Марат Игизбаев, который говорит, что это предприятие поможет экономике Беларуси.

Риторика закадрового текста такова, что противники завода «Омск Карбон Могилев» приравниваются к противникам президента, которые «прикрываются заботой об экологии, пытаясь дискредитировать курс развития страны, выбранный Александром Лукашенко».

— Наш ролик — вполне логичный ответ на так называемый фильм блогера Нехты, где упомянут и наш завод, — прокомментировали создание и публикацию ролика в пресс-службе предприятия. — Зрителю пытаются доказать, что новые предприятия, созданные в том числе и по инициативе президента Александра Лукашенко, несут угрозу жителям Беларуси. Из лагеря противников президента идут информационные атаки на наш завод. Некоторые оппозиционеры, прикрываясь заботой об экологии, пытаются манипулировать общественным мнением. Мы неоднократно убеждались, что правда этих людей не интересует.

В пресс-службе также говорят, что пикеты с антироссийскими лозунгами против еще не построенного завода «Омск Карбон Могилев», которые проходили во время предвыборной кампании, показывают, что «противникам президента очень удобно использовать завод для разжигания антироссийской истерии».

— Автор [ролика Нехта] напрямую связывает наш завод с политикой Александра Лукашенко. Так и есть. Но только Нехта считает новые заводы злом, а президент создает сильную, независимую экономику. Это невозможно без появления в Беларуси современных инновационных предприятий. Строительство «Омск Карбон Могилев» — еще одно тому подтверждение, — сказали в пресс-службе «Омск Карбон Могилев».

В чем дело

Напомним, жители Могилевского района пожаловались на выброс «сажи» предприятием «Омск Карбон Могилев», которое строят рядом с границей Могилева на территории свободной экономической зоны. Люди требовали прекратить строительство и закрыть производство.



Фото: svaboda.org

Выброс твердых частиц — деревенские просто называют это «сажей» — произошел в ночь на 18 ноября. Говорят, «накрыло» поселок Вейно — местные вспоминают, что даже плитка возле церкви была черной. Люди тут же сообщили в областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Его председатель Николай Дедков подтвердил, что на место тут же выехали специалисты, сделали замеры. Но черного снега, как утверждают местные жители, по его словам, не было. Как и повышения уровня загрязнения на границе санитарно-защитной зоны и территории проживания людей. Зато превышение норматива содержания твердых частиц выявили на одном из источников предприятия: 690,17 мг/м3 при норме 17,01 мг/м3. При этом, говорит Дедков, назвать это превышением нормы по закону можно лишь в том случае, если нарушения будут зафиксированы при повторном замере в течение 30 суток. А производство после выброса приостановили планово .

После этого, в марте 2019 года, на завод «Омск Карбон Могилев» пригласили журналистов — впервые за 5 лет с момента начала строительства. Руководство завода было обеспокоено тем, как настроены местные жители по отношению к производству, и решило рассказать, как все будет работать, показать различия между сажей и техническим углеродом.

— Это и правда была сажа. Но не наша, — рассказывал журналистам о ноябрьском выбросе генеральный директор «Омск Карбон Могилев» Марат Игизбаев. — Что касается превышения норматива содержания твердых частиц на одном из источников, то оно тоже было, хотя его не должно было быть в связи с циклом производства. Мы долго разбирались, почему так произошло. Разобрались, но это, скорее, наше внутреннее дело.

После прокуратура Могилевской области заговорила о создании единой лаборатории контроля предприятий свободной экономической зоны под Могилевом в районе поселка Вейно и соседних деревень. Марат Игизбаев заявил журналистам, что «Омск Карбон Могилев» первым согласился стать долевым участником этого проекта.

Система мониторинга атмосферного воздуха в районе участка № 4 СЭЗ Могилева начнет работать в апреле 2020 года , рассказывал начальник филиала «Могилевоблгидромет» Николай Костусев. Она позволит круглосуточно мониторить загрязнения атмосферного воздуха и контролировать ситуацию в режиме онлайн. Делать это будут специалисты «Могилевоблгидромета». Внедрение проекта в полном объеме запланировано на 2019−2021 годы, если он пройдет экспертизу и будет одобрен на всех уровнях.

Что касается просьбы провести на предприятии проверку, то таким образом руководство надеется, что после нее «до жителей Могилевской области будет донесена действительно объективная информация». «Омск Карбон Могилев» заявил о готовности оказывать сотрудникам прокуратуры содействие при проведении проверки, предоставив все необходимые документы, в том числе и по закупкам оборудования.

Пробный запуск «Омск Карбон Могилев» был намечен на октябрь-ноябрь 2019 года. Ввод в эксплуатацию производственной линии намечен на четвертый квартал 2019-го.

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