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Уникальная для Минска. Показываем форму новой елки у Ратуши, возле которой все захотят сделать фото

11.12.2019 09:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы анонсировали, что у Ратуши в этом году установят новую световую елку. Показываем, какая у нее будет форма, и рассказываем, что в ней необычного.


Это не окончательный дизайн — рендер условный. Шары будут расположены линейно и симметрично. Изображение предоставлено предприятием «Минскреклама»

«Для нас это экспериментальная, инновационная работа», — говорили нам об этой конструкции в «Минскрекламе».

Новая ель появится на площади возле Ратуши — она будет без хвои, металлический каркас оформят светодинамическими шарами разного цвета. Ее высота 12 метров, всего на ней загорится 86 светодиодных шаров размером от 60 до 150 см. Каждый шар представляет собой отдельную гирлянду.

По словам первого заместителя директора «Минскрекламы» Татьяны Калитиной, монтировать конструкцию начнут 16−18 декабря. Работа будет немного отличаться от изображения.

— В реальности у ели будет более строгое, симметричное и линейное расположение шаров, — говорит Калитина.


Еще один рабочий нефинальный эскиз елки. Изображение предоставлено дизайнером Адрианом Храпицким

Инициировал создание такой елки дизайнер Адриан Храпицкий, он же адаптировал дизайн ели, которая стоит у Дворца спорта.

— В этом году по елке рендеры условные, это не окончательный дизайн. Уже скоро вы все сможете увидеть своими глазами. Бывают елки типовые, как и с шарами, но все равно конструкции адаптируют под городскую среду и определенное место, — говорит дизайнер.

По его словам, идея елки у Ратуши уникальна для Минска, но такие конструкции с шарами по миру устанавливали часто, их можно было встретить и в Китае, и в Канаде, в европейских странах.

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Теги: Минск
 
 
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Ее высота - 12 метров, всего на ней загорится 86 светодиодных шаров размером от 60 до 150 см. Каждый шар представляет собой отдельную гирлянду.
 
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