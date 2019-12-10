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Уникальная для Минска. Показываем форму новой елки у Ратуши, возле которой все захотят сделать фото
11.12.2019 09:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Недавно мы
«Для нас это экспериментальная, инновационная работа», — говорили нам об этой конструкции в «Минскрекламе».
Новая ель появится на площади возле Ратуши — она будет без хвои, металлический каркас оформят светодинамическими шарами разного цвета. Ее высота 12 метров, всего на ней загорится 86 светодиодных шаров размером от 60 до 150 см. Каждый шар представляет собой отдельную гирлянду.
По словам первого заместителя директора «Минскрекламы» Татьяны Калитиной, монтировать конструкцию начнут 16−18 декабря. Работа будет немного отличаться от изображения.
— В реальности у ели будет более строгое, симметричное и линейное расположение шаров, — говорит Калитина.
Инициировал создание такой елки дизайнер Адриан Храпицкий, он же адаптировал дизайн ели, которая стоит у Дворца спорта.
— В этом году по елке рендеры условные, это не окончательный дизайн. Уже скоро вы все сможете увидеть своими глазами. Бывают елки типовые, как и с шарами, но все равно конструкции адаптируют под городскую среду и определенное место, — говорит дизайнер.
По его словам, идея елки у Ратуши уникальна для Минска, но такие конструкции с шарами по миру устанавливали часто, их можно было встретить и в Китае, и в Канаде, в европейских странах.
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Ее высота - 12 метров, всего на ней загорится 86 светодиодных шаров размером от 60 до 150 см. Каждый шар представляет собой отдельную гирлянду.
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