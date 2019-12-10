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«Я ня чую, ён глухi - пасварыцца ня можам». 100-летние супруги из Житковичского района вместе 70 лет

11.12.2019 10:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чета Прокоповичей из далекой полесской деревни Гричиновичи Житковичского района вместе уже 73 года. Самим же супругам почти 100 лет. Мы попытались узнать у пары секреты долгой семейной жизни.


Дом супругов-долгожителей стоит в самом начале деревни. Во дворе встречает собака. По ее взволнованному лаю понятно — незнакомцы здесь бывают редко.

За печкой на кровати глава семейства — Владимир Антонович. 8 марта ему исполнится 100 лет. В последние годы старик заметно сдал: уже все больше лежит и очень плохо слышит.

А вот Прасковья Федоровна на год моложе супруга и чувствует себя получше. Пенсионерка даже еще присматривает за конем родственницы — лошадь живет в сарае у дома. Правда, показать его малознакомым журналистам женщина так и не решилась.

— На што ён вам? — недоверчиво прищурилась старушка. И, сколько ни уговаривали, в сарай нас не пустила.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Прокоповичи познакомились в 1946 году.

— Прыйшла ў сельсовет, а там ён сторажам робiў, угледзеў меня — i за мной. Ну i ўсе.

— Молодой, красивый?

— Ой, якi красiвы! — отмахивается пенсионерка. — Няма куды мне було дзецца. Бацьку i братоў на вайне забiлi, я сiротою була, — буднично рассказывает Прасковья.

Как бы там ни было, вскоре фронтовик Прокопович сделал Прасковье предложение. Со свадьбой, как и было принято в то время, особо не затягивали — сыграли уже через несколько месяцев после знакомства.


После войны мужчин в округе было мало, поэтому Прасковье многие бабы в деревне завидовали. Признается, что из-за этого она нередко ревновала мужа к другим женщинам. К ста годам, признается, перестала.

— Дзяцей гадавала-гадавала… Тепер во его самого надо на руках носить, — кивает в сторону мужа Прасковья Федоровна.


Прокоповичи вырастили двух дочек и двух сыновей. Двое из них живут в соседних Микашевичах и каждую неделю навещают родителей. Зовут стариков к себе, но те на переезд не соглашаются. Пока, говорят, будем вдвоем, а там посмотрим.


У почти столетних Владимира и Прасковьи четверо детей, 9 внуков, 11 правнуков и два праправнука (но это неточно — в количестве последних бабушка, по ее собственному признанию, путается)

Жизнь в деревне никогда не была легкой и простой: приходилось много работать, было не до нежностей. «Как же тогда удалось сохранить семью?» — задаем главный вопрос супругам-рекордсменам.

Прасковья Федоровна пожимает плечами, а потом вдруг снова хитро прищуривается:

— Ото ж, ня чую. И ён глухi. Вось i пасварыцца ня можам.


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Теги: знакомства
 
 
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Мы навестили пару и попытались узнать секреты столь долгой семейной жизни.
 
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