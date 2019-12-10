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11 декабря Минск встречает международный Рождественский оперный форум

11.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Грандиозный гала-концерт «Молодые голоса мировой оперы» с участием лауреатов Минского международного Рождественского конкурса вокалистов пройдет 11 декабря на сцене Большого театра Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы маркетинговых коммуникаций театра Татьяна Александрова.

11 декабря Минск встречает международный Рождественский оперный форум

«Такой гала-концерт проводится впервые и станет большим событием для всех любителей оперы», — отметила Татьяна Александрова.

Всего в этот вечер на сцене театра выступят 15 исполнителей из разных стран. Это победители Минского международного конкурса вокалистов разных лет. В их числе признанные звезды оперной сцены, исполнители, чье восхождение на музыкальный Олимп состоялось в том числе благодаря участию в минском конкурсе.

Так, в этот вечер на сцену выйдут триумфатор первого Минского международного Рождественского конкурса вокалистов, ныне народный артист Узбекистана Рамиз Усманов, самая молодая участница конкурса, приглашенная солистка Большого театра Беларуси и Гамбургской государственной оперы Мария Шабуня (лауреат 1-й премии), обладатель Гран-при конкурса молодой армянский тенор Тигран Оганян, контртенор Андрей Немзер, выступление которого произвело фурор на конкурсе в 2016 году, обладательница Гран-при Минского международного конкурса вокалистов — 2018 Ксения Нестеренко, известная поклонникам оперного искусства победой в телепроекте «Большая опера».

Среди участников концерта также солистка театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Валентина Феденева (обладатель 2-й премии конкурса), участник Академии театра «Ла Скала» Лаша Сеситашвили (3-я премия), солистка Пермской оперы Зарина Абаева (3-я премия), обладатель Гран-при конкурса Саргис Бажбеук-Меликян, солистка Национальной оперы Украины Ксения Бахритдинова (2-я премия).

В концерте примут участие солисты оперной труппы Большого театра Беларуси лауреаты и призеры Минского международного конкурса вокалистов: Виктор Менделев, Александр Михнюк, Маргарита Левчук, Александр Гелах, Мария Галкина, Анастасия Вахомчик. Дирижер — обладатель медали Франциска Скорины Андрей Галанов. Генеральным спонсором проекта выступает Беларусбанк.

Источник: БелТА

 
 
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Грандиозный гала-концерт «Молодые голоса мировой оперы» с участием лауреатов Минского международного Рождественского конкурса вокалистов пройдет 11 декабря на...
 
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