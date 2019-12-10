11 декабря Минск встречает международный Рождественский оперный форум

Источник материала: Полымя

Грандиозный гала-концерт «Молодые голоса мировой оперы» с участием лауреатов Минского международного Рождественского конкурса вокалистов пройдет 11 декабря на сцене Большого театра Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы маркетинговых коммуникаций театра Татьяна Александрова.





«Такой гала-концерт проводится впервые и станет большим событием для всех любителей оперы», — отметила Татьяна Александрова.

Всего в этот вечер на сцене театра выступят 15 исполнителей из разных стран. Это победители Минского международного конкурса вокалистов разных лет. В их числе признанные звезды оперной сцены, исполнители, чье восхождение на музыкальный Олимп состоялось в том числе благодаря участию в минском конкурсе.

Так, в этот вечер на сцену выйдут триумфатор первого Минского международного Рождественского конкурса вокалистов, ныне народный артист Узбекистана Рамиз Усманов, самая молодая участница конкурса, приглашенная солистка Большого театра Беларуси и Гамбургской государственной оперы Мария Шабуня (лауреат 1-й премии), обладатель Гран-при конкурса молодой армянский тенор Тигран Оганян, контртенор Андрей Немзер, выступление которого произвело фурор на конкурсе в 2016 году, обладательница Гран-при Минского международного конкурса вокалистов — 2018 Ксения Нестеренко, известная поклонникам оперного искусства победой в телепроекте «Большая опера».

Среди участников концерта также солистка театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Валентина Феденева (обладатель 2-й премии конкурса), участник Академии театра «Ла Скала» Лаша Сеситашвили (3-я премия), солистка Пермской оперы Зарина Абаева (3-я премия), обладатель Гран-при конкурса Саргис Бажбеук-Меликян, солистка Национальной оперы Украины Ксения Бахритдинова (2-я премия).

В концерте примут участие солисты оперной труппы Большого театра Беларуси лауреаты и призеры Минского международного конкурса вокалистов: Виктор Менделев, Александр Михнюк, Маргарита Левчук, Александр Гелах, Мария Галкина, Анастасия Вахомчик. Дирижер — обладатель медали Франциска Скорины Андрей Галанов. Генеральным спонсором проекта выступает Беларусбанк.

Источник: БелТА