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Контроль за выполнением поручения Главы государства по наведению порядка продолжается

11.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

При обследовании в прошлом году территории и производственных помещений ОАО «Экран» г. Борисов были выявлены аварийные и требующие ремонта здания и помещения, а также оборудование и его отдельные элементы, запчасти б/у (ступицы, демонтированные металлические рамы, леса строительные металлические и т.д.), не принятые к бухгалтерскому учету.

Мониторингом ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» были установлены нарушения природоохранного законодательства, захламленность и замусоренность отдельных помещений, а также помещения, требующие ремонта.

Для устранения выявленных нарушений и недостатков предприятиями были разработаны мероприятия, отдельные из которых требуют значительных финансовых вложений и будут проводиться более года. Так, ОАО «Экран» выполнен ремонт асфальтного покрытия автодорог промплощадки, текущий ремонт кровли и помещений, а также замена умывальников транспортного цеха, текущий ремонт приемной и фойе административного корпуса, кровли заготовительного участка и другие ремонтные работы. Кроме того, поставлены на учет излишки металлолома, выявленные в ходе инвентаризации, списано и утилизировано неиспользуемое оборудование. Устранены выявленные нарушения и в ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель».

Не остаются без внимания контролеров и сельхозорганизации. Так, обследование в текущем году МТФ «Оздятичи» и МТФ «Дроздино» ОАО «БорисовСоюзАгро» показало наличие свалок производственных и бытовых отходов (отходы полимерной пленки, стеклянной и полимерной упаковки от ветеринарных препаратов и пр.); складские помещения, расположенные в аг. Оздятичи Борисовского района, были захламлены и замусорены; в МТФ «Дроздино» в неисправном состоянии находилось и требовало ремонта покрытие пола в молочном блоке.  

На МТФ «Слобода» ОАО «Жестинное» Логойского района были выявлены отсутствие ограждения территории, складирование мусора, необходимость вывозки органики с площадок временного хранения; на МТФ «Уболотье» КСУП «Спутник-агро» Логойского района стены и потолок молочного блока были поражены плесенью; захламленность ряда подсобных помещений ранее была установлена и на животноводческих объектах ОАО «Агрофирма имени Суворова», а также отдельных боксов на мехдворе ОАО «Зембинский» Борисовского района.

По результатам контрольных мероприятий всем сельхозорганизациям выдавались рекомендации об устранении нарушений (недостатков). Контроль за выполнением поручения Главы государства по наведению порядка на земле будет продолжен.

Борисовский межрайонный комитет государственного контроля

 
 
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В рамках контроля за выполнением поручения Главы государства по наведению порядка на земле Борисовским межрайонным комитетом государственного контроля второй...
 
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