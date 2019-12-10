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Минздрав: Содержание сахара в рационе школьного питания должно быть снижено на 20−30 процентов

11.12.2019 16:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования решает проблему избытка сахара в рационе школьного питания, сообщила БелаПАН заместитель министра здравоохранения Беларуси, главный санитарный врач Наталья Жукова.


Фото используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

11 декабря она участвует в региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по подходам к организации школьного питания в Европе и Центральной Азии в Минске.

По словам чиновницы, Минздрав озабочен ростом числа детей с избыточной массой тела, ожирением и распространенностью сахарного диабета и считает необходимым сократить содержание сахара в рационе школьного питания на 20−30%.

По данным медиков, в Беларуси каждый четвертый, а по некоторым данным — каждый третий несовершеннолетний имеет избыточный вес.

«Должны быть пересмотрены рецептуры школьного питания и набор продуктов, которые в него включены. Конечно, продукты, содержащие углеводы, нужны, но их содержание должно быть сбалансированным. Минздрав последовательно настаивает на том, чтобы через школьные буфеты не реализовывалась продукция с высоким содержанием сахара», — отметила Жукова.

По-прежнему не решен в стране вопрос с высоким содержанием в готовой продукции соли, продолжила она. «У нас в рационе достаточное количество продуктов с высоким содержанием соли, например, соленая рыба, часть хлеба, в частности, выпечка, которая реализуется через гипермаркеты. Надо учитывать содержание соли в подобных продуктах, чтобы корректировать это другими с низким ее содержанием», — сказала представительница Минздрава.

По ее мнению, проблема перехода к здоровому питанию должна решаться всеми участниками системы образования: учителями, родителями и самими учениками. «Формировать отношение к здоровому питанию как к основному фактору сохранения здоровья — это задача для всех нас», — подчеркнула Жукова.

Выступая на семинаре, замминистра отметила, что сегодня в стране горячим питанием в школах обеспечены 95% школьников. «Принимаемые на протяжении последних десятилетий меры позволяют нам говорить о том, что ряд патологических процессов, характерных для школьного возраста, стабилизировался — снизилось количество заболеваний желудочно-кишечного тракта и системы крови, а также ряда других патологий», — сказала она.

Как подчеркнула главный санитарный врач, очень важно государственное регулирование отдельных вопросов в области школьного питания. По ее мнению, по этому вопросу необходимо «широкое профессиональное информирование детей, педагогов и родителей». Важна, по мнению замминистра, и реализация ряда профилактических проектов, которые «сформируют понимание значимости этой задачи».

Со своей стороны заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Иван Смильгинь отметил, что в последние годы в стране снижается потребление молочных продуктов. По его словам, перед министерством сегодня стоит конкретная задача — переломить эту тенденцию и увеличить потребление молочных продуктов, особенно детьми. Также, по его словам, Минсельхозпроду «необходимо выстроить устойчивые местные продовольственные цепочки», в частности, для производителей овощей, и пропагандировать здоровое и безопасное питание среди детей и молодежи.

Координатор проекта ФАО «Наращивание потенциала по укреплению продовольственной безопасности и улучшению питания в ряде стран Кавказа и Центральной Азии» Маурисио Розалес сообщил, что основная проблема — сделать так, чтобы здоровое питание рассматривалось как составная часть процесса школьного образования. «Мы хотим, чтобы в процессе образования дети, их учителя и родители получали исчерпывающую информацию о правильном питании. Мы выбрали Беларусь для данного мероприятия, потому что здесь достаточно интересная система организации детского питания. Мы планируем посетить несколько школ, чтобы познакомиться с ней поближе», — сказал он.

По его словам, основная цель семинара — помочь создать различные инновационные программы для школьного питания и реализовать их, а также поделиться своим опытом с представителями других государств.

В трехдневном региональном семинаре принимают участие более 80 специалистов из 20 государств. Они обсудят новаторские идеи и направления будущей работы для правительств, а также разработают концептуальный подход, направленный на улучшение программ продовольствия и питания в школах в своих странах.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования решает проблему избытка сахара в рационе школьного питания.
 
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