Почетное консульство Украины открыли в Витебске на улице Суворова

Источник материала: Tut.by

В центре Витебска теперь реет «жовто-блакитный прапор» (желто-голубой флаг) — 11 декабря на улице Суворова, 28, открылось почетное консульство Украины.



Красную ленточку возле входа в почетное консульство перерезали Игорь Кизим, Игорь Калиниченко, Анатолий Линевич и Олег Мацкевич.

На церемонии открытия почетного консульства присутствовали посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, помощник президента по Витебской области Анатолий Линевич, заместитель начальника главного консульского управления МИД Беларуси Кирилл Драгун, представители местной власти.

В дипломатической карьере Игоря Кизима — первый случай, когда он открывает почетное консульство.

— И мне очень приятно присутствовать сегодня здесь, — признался посол Украины.

Он сообщил, что ранее почетные консульства его страны появились в Бресте и Гродно. Однако украинской стороне хотелось расширить свое присутствие и в северном регионе Беларуси:

— Захотелось немножко оттянуть границу на север, чтобы здесь было больше Украины, больше украинского бизнеса, культуры, туристов. И сейчас украинцы почувствуют опору и защиту своих интересов в этом консульстве в Витебске. Важно также развивать торгово-экономические отношения между Витебской областью и регионами Украины.

Украинское консульство возглавил Игорь Калиниченко. Кстати, открытие прошло как раз в его день рождения — ему исполнилось 65 лет.

— Надеюсь, что Игорь Калиниченко, который сам является бизнесменом, привлечет сюда бизнесменов из Украины, — отметил Игорь Кизим.

Первый заместитель председателя облисполкома Олег Мацкевич отметил, что после того, как в Витебске открывались консульства зарубежных стран, сотрудничество с ними сразу же улучшается:

— Оно активизируется, увеличивается, продвигается по любым направлениям: экономическим, культурным, гуманитарным. Думаю, что и работа украинского консульства в Витебске будет также направлена на эти цели.

Заместитель начальника главного консульского управления МИД Беларуси Кирилл Драгун пожелал сотрудникам консульства плодотворной работы:

— Очень приятно, что близкая нам братская страна открывает тут свой офис.

— С этого момента Витебская область внесет свой существенный вклад в развитие экономических отношений между двумя странами, — выразил уверенность почетный консул Калиниченко.

И пригласил представителей украинской диаспоры обращаться в консульство по всем проблемам:

— Не стесняйтесь, приходите в любое время. И все остальные — тоже. Если есть какие-то вопросы к украинцам — добро пожаловать!

В Витебске также работают консульство Латвийской Республики, визовый центр посольства Латвии, почетное консульство Словакии ( открылось в 2014 году).