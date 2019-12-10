Убивали стариков, сжигали их дома. В Минской области будут судить банду

Источник материала: Tut.by

В январе 2019 года в Минской области убили двоих одиноких стариков и подожгли их дома. СК завершил расследование дела в отношении нескольких мужчин, которые причастны к этим жестоким преступлениям.

14 января 29-летний мужчина с 33-летним односельчанином совершил разбойное нападение на 79-летнего жителя Копыльского района. Они проникли в дом пенсионера и, избивая его, требовали деньги. После младший из нападавших веревкой придушил дедушку, и, когда тот потерял сознание и прекратил сопротивляться, поджег дом. После этого мужчины скрылись с места преступления, прихватив 50 рублей.

21 января тот же 29-летний мужчина вместе уже с другим, 25-летним знакомым, убил 94-летнего жителя Слуцкого района. Они избили дедушку, похитили 300 рублей и так же уничтожили дом, скрывая следы.

Согласно заключению экспертов, пенсионеры умерли от острого отравления угарным газом — то есть, в момент, когда начинались пожары, они еще были живы.

29-летний мужчина знал образ жизни потерпевших, ранее помогал им по хозяйству.

Его обвиняют в убийствах заведомо престарелых, совершеннох общеопасным способом и с особой жестокостью, разбоях, умышленных уничтожениях имущества. Подобные обвинения предъявлены и остальным участникам преступлений — в зависимости от роли и участия в них.

Обвиняемые дали признательные показания. Мужчины признаны вменяемыми, в полной мере осознавали значение своих действий и могли руководить ими.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.