На пожаре в Пуховичском районе погибла мама девятерых детей. Что с ними теперь будет?

Источник материала: Tut.by

Первого декабря во время пожара в деревне Блонь Пуховичского района погибла мама девятерых детей. Дом семьи сгорел.



Фото с сайта mlyn.by

В воскресенье днем в доме многодетной семьи в деревне Блонь случился пожар. В результате ЧП погибла 34-летняя хозяйка и ее деверь. Две девочки 11 и 13 лет получили ожоги.

Самому старшему ребенку в семье 13 лет, младшему — год и три месяца. После пожара четверо ребят оказались в Пуховичском районном социально-педагогическом центре, троих с незначительными травмами госпитализировали в местную больницу.

— Сегодня мы их заберем и тоже передадим в приют, — рассказывает Елена Шестакова, замначальника управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома. — Еще две девочки находятся в Минске в ожоговом центре. Туда никого не пускают. Все, что нужно им для лечения, мы передали.

Во время пожара у детей сгорело все. Но благодаря отзывчивости людей, сейчас, говорит Елена Шестакова, у мальчиков и девочек есть все необходимые вещи.

— Им купили и обувь, и одежду по сезону. Девочкам даже шубы передали, — продолжает собеседница. — Когда они были в больнице, много вещей принесли туда, сейчас несут в школу.

Были те, кто решил помочь малышам деньгами. За эти средства братьям и сестричкам купили рюкзаки и канцелярские принадлежности.



Фото с сайта mlyn.by

О семье соседи говорят — обычная. Мама, рассказываю, за детьми смотрела. Папа — в тюрьме. Родные отца живут в Быховском районе. Из близких в Пуховичском районе — родители мамы. Бабушка работает в столовой.

Для проживания внуков дом дедушки и бабушки не подходит, поэтому ребятам уже подыскали двухэтажный коттедж в «SOS — Детской деревне» в Марьиной Горке. Воспитывать их будет педагог.

— Коттедж находится примерно в двух километрах от агрогородка, где живут бабушка и дедушка, — говорит Елена Шестакова. — В любой момент родные смогут к ним приезжать, навещать детей и помогать воспитателю.

Сейчас с ребятами работают психологи.

Что стало причиной пожала пока выясняется. Одна из версий — неосторожное обращение с огнем при розжиге печи.