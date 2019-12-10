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На пожаре в Пуховичском районе погибла мама девятерых детей. Что с ними теперь будет?
11.12.2019 16:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первого декабря во время
В воскресенье днем в доме многодетной семьи в деревне Блонь случился пожар. В результате ЧП погибла 34-летняя хозяйка и ее деверь. Две девочки 11 и 13 лет получили ожоги.
Самому старшему ребенку в семье 13 лет, младшему — год и три месяца. После пожара четверо ребят оказались в Пуховичском районном социально-педагогическом центре, троих с незначительными травмами госпитализировали в местную больницу.
— Сегодня мы их заберем и тоже передадим в приют, — рассказывает Елена Шестакова, замначальника управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома. — Еще две девочки находятся в Минске в ожоговом центре. Туда никого не пускают. Все, что нужно им для лечения, мы передали.
Во время пожара у детей сгорело все. Но благодаря отзывчивости людей, сейчас, говорит Елена Шестакова, у мальчиков и девочек есть все необходимые вещи.
— Им купили и обувь, и одежду по сезону. Девочкам даже шубы передали, — продолжает собеседница. — Когда они были в больнице, много вещей принесли туда, сейчас несут в школу.
Были те, кто решил помочь малышам деньгами. За эти средства братьям и сестричкам купили рюкзаки и канцелярские принадлежности.
О семье соседи говорят — обычная. Мама, рассказываю, за детьми смотрела. Папа — в тюрьме. Родные отца живут в Быховском районе. Из близких в Пуховичском районе — родители мамы. Бабушка работает в столовой.
Для проживания внуков дом дедушки и бабушки не подходит, поэтому ребятам уже подыскали двухэтажный коттедж в «SOS — Детской деревне» в Марьиной Горке. Воспитывать их будет педагог.
— Коттедж находится примерно в двух километрах от агрогородка, где живут бабушка и дедушка, — говорит Елена Шестакова. — В любой момент родные смогут к ним приезжать, навещать детей и помогать воспитателю.
Сейчас с ребятами работают психологи.
Что стало причиной пожала пока выясняется. Одна из версий — неосторожное обращение с огнем при розжиге печи.
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Первого декабря во время пожара в деревне Блонь Пуховичского района погибла мама девятерых детей. Дом семьи сгорел.
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