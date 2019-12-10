Мобильной группой райисполкома проведен мониторинг ряда объектов агрогородка Рогинь и ветеринарных станций города.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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Проведен мониторинг объектов в Рогини и ветстанций Буда-Кошелево
11.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Мобильной группой райисполкома проведен мониторинг ряда объектов агрогородка Рогинь и ветеринарных станций города.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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Мобильной группой райисполкома проведен мониторинг ряда объектов агрогородка Рогинь и ветеринарных станций города. Ирина ШУТОВА Фото автора ...
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