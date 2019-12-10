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Проведен мониторинг объектов в Рогини и ветстанций Буда-Кошелево

11.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Мобильной группой райисполкома проведен мониторинг ряда объектов агрогородка Рогинь и ветеринарных станций города.

Проведен мониторинг объектов в Рогини и ветстанций Буда-Кошелево
Проведен мониторинг объектов в Рогини и ветстанций Буда-Кошелево
Проведен мониторинг объектов в Рогини и ветстанций Буда-Кошелево
Проведен мониторинг объектов в Рогини и ветстанций Буда-Кошелево
Проведен мониторинг объектов в Рогини и ветстанций Буда-Кошелево
Проведен мониторинг объектов в Рогини и ветстанций Буда-Кошелево
Проведен мониторинг объектов в Рогини и ветстанций Буда-Кошелево

Ирина ШУТОВА

Фото автора

 
 
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Мобильной группой райисполкома проведен мониторинг ряда объектов агрогородка Рогинь и ветеринарных станций города. Ирина ШУТОВА Фото автора ...
 
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