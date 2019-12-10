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«Для сохранения здоровья женщин». В Гродненском перинатальном центре перестали делать аборты

11.12.2019 17:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С начала декабря в Гродненском областном перинатальном центре начали реализовывать проект «Клиника без абортов». В роддоме говорят, что таким образом врачи стремятся сохранить репродуктивное здоровье женщин, а еще уточняют — право на выбор у жительниц Гродненщины, конечно, остается. После обязательного предабортного консультирования, женщина может прервать беременность в других медицинских учреждениях, но только не в местном перинатальном центре.


Гродненский областной клинический перинатальный центр. Фото с сайта газеты «Гродненская правда»

В коридорах поликлиники, которая работает на базе центра, малолюдно. Несколько будущих мам ждут приема перед кабинетом УЗИ.

 — Знаете, я бы сама сделать аборт не смогла. Даже не думаю об этом: мы с мужем долго не могли завести детей, я долго лечилась и вот, наконец, забеременела. Но, считаю, что выбор должен быть. Мало ли, какие ситуации в жизни бывают. Другое дело, если есть люди, которые могут поддержать женщину, уговорить родить, помочь как-то и психологически, и материально, но опять-таки каждый отвечает сам за свое здоровье, — говорит одна из пациенток медучреждения.

Заведующая поликлиникой Гродненского областного клинического перинатального центра Светлана Разина объясняет, что у них есть консультативно-диагностическое отделение «Брак и семья», которое было создано для оказания комплексной помощи женщинам и супружеским парам с нарушениями репродуктивной функции. Специалисты поликлиники проанализировали ситуацию с бесплодием и невынашиванием беременности в Гродненской области и пришли к выводу, что одной из причин данных патологий является именно аборт.

 — Если говорить про аборты, то это самая нежелательная и нецивилизованная форма регулирования рождаемости. Его последствия (будь то вакуум или медикаментозный, более щадящий, аборт) — всегда негативны, и как бы он не выполнялся, это неизбежный стресс для женского организма. Аборт влияет на психику пациентки, например, будет присутствовать постоянное чувство вины. Это гормональные сбои, а также тяжелый период восстановления. Аборт является причиной вторичного бесплодия в 41% случаев. После него в разы увеличивается частота самопроизвольных выкидышей, а также выше шанс преждевременных родов. Наша задача — привлечь внимание общественности к данной проблеме и донести до людей информацию о всех негативных последствиях такого прерывания беременности, — говорит Светлана Разина. —  Мы уверены, профилактика абортов — это сохранение репродуктивного здоровья женщин. Предохранив женщину от прерывания беременности, мы сохраним здоровье ее будущих детей.


Задачи напрямую повлиять на рождаемость перед проектом «Клиника без абортов» не стоит, однако все-таки, по словам специалистов, в отложенной перспективе такое влияние, конечно, будет.

 — Повышение рождаемости — актуальный вопрос. Сейчас появилось понятие «отложенное материнство». У современной женщины в приоритете социальный статус, работа, материальная независимость. Когда она приходит к беременности — потенциал репродуктивности снижается и для того, чтобы выносить здорового ребенка, нужны дополнительные усилия. У нас в стране тенденция отложенного материнства также прослеживается. Например, жительницы Гродненской области рожают первого ребенка в среднем в 27−28 лет. Да, и установки сейчас другие. Также демографическая яма и уменьшение количества женщин репродуктивного возраста тоже влияют на уровень рождаемости. Поэтому специалисты на разных уровнях пытаются решить данную проблему. Сейчас прорабатывается, например проект введения нового пособия для тех женщин, у которых дети родятся с разницей в 3−4 года. Мы пошли таким путем, запустив проект «Клиника без абортов». Но опять-таки это про здоровье: здоровая женщина сможет родить и два, и три ребенка. Поэтому через какое-то время, да, вполне возможно наш проект и повлияет на рождаемость.

 — Все ли врачи поликлиники поддержали данную инициативу?

— Специалисты, которые здесь работают, обучены всем технологиям прерывания беременности. Однако решение мы принимали все вместе. При этом стоит понимать, что каких-то доплат за осуществления данных манипуляций у врачей не было. Аборты осуществлялись во время рабочего дня и приема.

Что касается возможности сделать аборт, то в Гродно она осталась. Правда, во всех женских консультациях областного центра сейчас существует обязательное предабортное консультирование: с женщиной беседует гинеколог и психотерапевт. Недавно в городе внедрили практику «три дня тишины», которые даются женщине на обдумывание своего решения. При этом, как говорят специалисты, ей рассказывают о всех возможных негативных последствиях аборта и о техниках его выполнения.

При этом прервать беременность по желанию можно только на платной основе. Это предусмотрено в постановлении Совета министров № 182 от 10 февраля 2009 года. Есть исключения: несовершеннолетним пациенткам аборт сделают бесплатно. Также если его делают по медицинским и социальным показаниям.

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Теги: Гродно
 
 
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С начала декабря этого года в Гродненском областном перинатальном центре перестали делать прерывание беременности до 12 недель по желанию пациенток. Здесь начали...
 
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