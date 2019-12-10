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Белорусские экологи бьют тревогу: Ольманские болота просто тонут в брошенном ягодниками мусоре

11.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Белорусские экологи бьют тревогу: Ольманские болота просто тонут в брошенном ягодниками мусоре

Стихийные стоянки, горы мусора, поваленные деревья оставляют после себя ягодники на охранных территориях Ольманских болот.

На одной из самых ценных с точки зрения экологии Европы территории — болотах беларусского Полесья, специалисты “Аховы птушак Бацькаўшчыны” регулярно находят новые незаконные лагеря сборщиков ягод. Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны», не стал исключением и нынешний год.

Во время экспедиций в заказники “Ольманские болота” и “Старый Жаден” минувшей осенью и в начале зимы специалисты по охране природы обнаружили новые стихийные лагеря ягодников, устроенные без всякой оглядки на предупреждения и запреты. С окончанием ягодного сезона лагеря никуда не исчезли, только люди ушли.

На оставленных полянах настоящие свалки — пластиковые бутылки и прочая упаковка, смешанная с пеплом от костров, соседствует с поваленными деревьями (порой и незаконно спиленными) и полевыми ванными. 

– В пятницу, 13 декабря, мы отправимся из Минска в Туров, чтобы в субботу пройти по оставленным незаконным стоянкам сборщиков на территории Ольманских болот в районе деревни Теребличи. Мусора много, мы планируем собрать его, а после вывезти с территории заказника, – рассказали специалисты АПБ и добавили, что уборку организует Полесский лесхоз, а волонтёры смогут помочь лесникам с этой работой.

 
Теги: Минск
 
 
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