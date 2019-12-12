Минчанин: в роддоме, где лежит жена, «какой-то вирус, у всех рвота и диарея». Что говорят медики?

Источник материала: Tut.by

Жена минчанина Максима (по просьбе героя имя изменено) находится в отделении патологии беременности роддома № 1 Минска. По словам мужчины, вчера вечером супруга ему позвонила, сказала, что плохо себя чувствует, жаловалась на рвоту и диарею. А ночью написала, что с похожими симптомами у них уже шесть человек. Что говорят в медучреждении?



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Максим не знает, что ела жена на ужин. Но, говорит, блюд, от которых могло бы стать плохо, в меню не было.

— В 11 вечера она мне позвонила, сказала, чувствует себя неважно, — рассказывает собеседник. — Температуры не было, только рвота и диарея. Возможно, это какой-то вирус. Ей поставили капельницу и сделали укол.

В два часа ночи супруга написала Максиму, что в отделении уже шесть женщин с похожими симптомами.

— Утром во время обхода им сказали, что похожие симптомы у пациенток в трех отделениях, — говорит Максим. — Жена рассказывает, что всех их перевели из своих палат и теперь они лежат вместе.

В роддоме говорят, что на данный момент у них нет женщин в тяжелом состоянии.

— Есть несколько пациенток с аналогичными жалобами. Они лечатся. Катастрофы никакой нет, — говорят в роддоме. — Предположительно, мы думаем о вирусной инфекции с кишечным проявлением. Мы вызвали инфекциониста, санслужбу. Пациентов изолируем, кого можно отпустить домой, выписываем. Но ничего такого, чтобы угрожало жизни женщин и детей, нет. На утро высокотемпературящих нет. Только у одной пациентки 37,2.

Чтобы получить более подробную информацию, TUT.BY посоветовали обратиться с официальным запросом к руководству медучреждения. Мы обратились, ждем ответа.

P. S. Чуть позже Максим сообщил: в палате с супругой сейчас четыре женщины. Состояние жены стабилизировалось. Другие женщины в ее палате также чувствуют себя нормально.