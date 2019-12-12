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«У нас война каждый день». Как живут на Донбассе спустя пять лет после начала конфликта
13.12.2019 13:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Качура в 2014 году уехал из Донецка в Мариуполь. Он работал в МЧС, и в один день сотрудникам сказали: либо присягаете ДНР, либо переходите на сторону Украины. Александр собрал всю свою жизнь в клетчатую сумку и уехал. Его девушка осталась в Донецке. Сейчас она работает в пресс-службе представительства самопровозглашенной республики, Александр — на той же должности, но в областной администрации в Краматорске. Он находится на сайте «розыска предателей» ДНР, она — в такой же украинской базе. TUT.BY побывал на Донбассе, чтобы увидеть, как живет регион спустя пять лет после начала конфликта.
Местные жители, с которыми мы встречаемся в Краматорске, Славянске, Дружковке при упоминании «конфликта» исправляют нас.
— Это не конфликт. Это война, которая идет уже шестой год, — говорит координатор волонтерского движения «Краматорські бджілки» («Краматорские пчелки») Ирина Сидоренко.
«Каждый день молимся за мир, уже шестой год»
В 2014 году она и еще несколько неравнодушных пенсионерок объединились, чтобы помочь добровольцам и армии.
— Видели, что катастрофа, нужно хоть чем-то помочь, — говорит волонтер Юлия Агуревнина. — Передавали одеяла, обувь, одежду, шили трусы и рукавицы, а еще подушечки, чтобы ребята не мерзли, когда в танке сидят. К нам постоянно приходили новые люди, самому пожилому волонтеру — 90 лет, он еще помнит войну с немцами. И конечно, он не думал, что война повторится. Дедушка этот дома разбирал мешковину на нитки, мы их потом красили и делали «кикиморы» — маскировочные костюмы для армии. Сейчас в основном плетем маскировочную сетку. Мы каждый день молимся за мир. Когда начинаем плести белую сетку, для зимы, надеемся, что черно-зеленую, летнюю, нам уже не придется делать. Потом летнюю плетем — и надеемся, что зимнюю уже не будем делать. И так шестой год.
— Почему сетки нельзя просто закупить?
— А почему Порошенко проиграл на выборах? — вопросом на вопрос отвечает Ирина Сидоренко. — Наша армия не обеспечена сетками в полной мере, но надеемся, скоро ситуация изменится. Маскировочные сетки — расходная вещь. Пиф-паф — и все разлетелось. Наши сетки порвались, их можно просто выбросить. А если сетки закупили из бюджета, военные должны их за собой еще пять лет тягать, и неважно, что сетка вышла из строя, — такие правила.
По приезду в Краматорск сразу бросается в глаза, что все вывески здесь на русском, местные тоже говорят на русском — но только не «Краматорські бджілки».
— В 2014 году, как только нас пришли «спасать», мы сразу же перешли на украинский, — говорит волонтер Александр Бесперстов. — Извините, но это принципиальная позиция — у нас каждый день идет война.
— Украинский язык мы знали, но в быту говорили на русском, — рассказывает Юлия Агуревнина. — На украинский перешли, когда начался конфликт, чтобы нас больше «не спасали». Я работаю в детском саду, у нас все на украинском, кроме яслей. Родители иногда возмущаются, но дети все понимают, им переводчик не нужен. В школах, университетах теперь образование тоже только на украинском. Может, это выглядит как слишком радикальный шаг, но я считаю, что в ситуации агрессии со стороны России это было правильное решение.
Местные жители говорят, что, хотя сообщений об обстрелах в последнее время стало значительно меньше, они все равно каждый день чувствуют войну. У многих распались семьи, где люди не разделяют взгляды друг друга. Ирина Сидоренко, например, уже пять лет не разговаривает со своим братом.
— Мы хорошо знаем, что за страна у нас под боком, поэтому понимаем, что быстро война не закончится, — говорит она. — Но я верю президенту Зеленскому и очень надеюсь на мир.
«Война закончится, когда Россия откажется от проекта Новороссия»
Александр Качура переехал из Донецка в Мариуполь в 2014 году.
— Я работал в Донецке в МЧС. Однажды нас с ребятами поставили перед выбором: или вы присягаете ДНР, или уходите на сторону Украины. Часть присягнули, часть ушла. Вся моя жизнь, по сути, поместилась в одну большую клетчатую сумку. Все, что у меня важное было, я собрал и уехал в Мариуполь. Там прожил год.
Александр говорит, что уехал «на сторону Украины» за свои деньги, никакая помощь от государства переселенцам не выделялась:
— Это была моя проблема — как себя прокормить, как оплатить жилье.
Сейчас Александр работает в областной администрации, которая временно, пока Донецк занят самопровозглашенной властью, находится в Краматорске.
— Цены в Краматорске выше, чем в Харькове, потому что у нас здесь много военных, а у них хорошие зарплаты — под 20 тысяч гривен (около 850 долларов). У остальных — хорошо если 10 тысяч выходит. Снять однушку — 3 тысячи гривен (около 120 долларов), коммуналку зимой заплатить — еще 1800 (около 75 долларов). Купить простенькую квартиру в Краматорске можно за 7−10 тысяч долларов. В Донецке, кстати, страшно обвалились цены на жилье. Там теперь двушку за 30 тысяч продать — за счастье.
В Донецке остались родные Александра, но приехать к ним в гости он не может. По его словам, несколько раз родственников вызывали на допросы «люди, у которых чистый российский говор, на Донбассе так не говорят».
А еще в родном городе осталась девушка Александра: она поддержала ДНР и теперь работает в администрации представительства самопровозглашенной власти.
— Мы, можно сказать, оказались по разные стороны баррикад. У меня похожая работа, но в Украине. Теперь моя фамилия в списках предателей на сепаратистском сайте «Трибунал», а ее — на украинском сайте «Миротворец».
— Вы пытались ее переубедить?
— Нет, я считаю, что человек сам должен понимать, чью сторону занимает.
Теперь у Александра и его бывшей девушки даже паспорта разные. Вообще в ДНР у людей может быть три паспорта — украинский, российский и ДНР.
— Но тех, кто работает на госслужбе, заставляют от украинского паспорта отказаться и получить «книжечки с курочкой» — я так называю паспорт ДНР, — объясняет Александр. — А в последнее время их заставляют получать и российские паспорта, их выдают только тем, у кого есть паспорт ДНР. Украинские паспорта раньше обратно отдавали, а сейчас уже нет. Почему местные хотят сохранить украинские паспорта? Чтобы иметь возможность ездить без визы в Евросоюз. Ну, и получать пенсию. Украина платит тем, кто получил справку переселенца. Некоторые получают документ и уезжают обратно. Раз в месяц или раз в два месяца приезжают в Украину, чтобы снять деньги, некоторые обналичивают деньги в конвертационных центрах, за процент, другие передают карточки родственникам и знакомым, которые едут в Украину, чтобы сэкономить на дороге.
Прямого соединения с отрезанным Донбассом у Украины нет. Люди доезжают до блокпоста на украинской маршрутке или машине, проходят контроль, пересаживаются на транспорт с номерами ДНР и могут ехать дальше. Точно такая же схема работает, если хочешь попасть в Крым.
Мы подъезжаем в Семеновку, где до сих пор стоят разрушенные здания психиатрической больницы. Рядом строятся новые корпуса.
— Недели полторы здесь продолжалась перестрелка, — вспоминает Александр. — Прямо перед нами — дорога на Николаевку, откуда шли наши ребята, [противникам] было выгодно находится на возвышенности, чтобы просматривать местность. Из гражданских пострадал один человек, по глупости — вылез посмотреть, что происходит. Больница, как видите, полностью разрушена. Снаряды долетали и до ближайших домов.
Рядом проезжают три машины с обозначением ОБСЕ. Спрашиваем, чувствуют ли местные себя в безопасности от того, что наблюдатели продолжают работу.
— Честно? Вообще не чувствуем. Все обстрелы проходят ночью, когда наблюдатели спят. Представители ОБСЕ, по сути, — статисты. Ну, фиксируют они нарушения со стороны сепаратистов. А те отрицают. И на этом все.
— Как вы думаете, когда закончится война?
— Когда Россия откажется от проекта Новороссия.
— А если никогда?
— Значит, никогда. Нам сейчас пытаются втюхать идею про автономные республики. В итоге мы получим территорию, которую нужно отстраивать, и зомбированное население. А что делать с людьми, которые воевали — амнистировать, посадить, отправить в Россию? Обстановка не очень хорошая. А еще они хотят иметь особый статус, это просто будет проблемная зона, скажу грубо — гангрена.
«Человек, который умеет убивать, может продолжить делать это за деньги»
Президент Академии украинской прессы Валерий Иванов с 2014 года регулярно бывает на Донбассе. Он говорит, что ложное понимание патриотизма, которое особенно часто использовали политики, скрыло проблемы, которые не решены и сегодня.
— Бойцы добровольческих батальонов Национальной гвардии и регулярной армии не только воевали, но были и случаи мародерства. Значительная часть смертей на фронте и близко к фронту объяснялась не только борьбой с врагом, но и расхлябанностью, алкоголизмом — небоевыми действиями. Эти проблемы замалчивались. А тех, кто писал об этом, начинали преследовать. Против газеты «Зеркало недели», которая написала о продаже Украиной своим защитникам оружия через государственный концерн «Укроборонпром» в 2014 году, было заведено уголовное дело, оно до сих пор продолжается.
То, что у нас очень поздно обратили внимание на проблему мародерства со стороны военных, людей с оружием, привело к очень плохим последствиям. У нас сейчас довольно неблагополучная криминогенная ситуация: постоянно происходят инциденты со взрывами гранат, уже никто не обращает особого внимания, когда случаются перестрелки.
По мнению Иванова, на Востоке Украины сейчас не так опасно, как в других частях страны — как бы парадоксально это ни звучало. Объяснение простое — в той части страны очень сильно влияние полиции и других военизированных структур.
— Мариуполь, который буквально год назад был самым небезопасным, сейчас один из самых безопасных, потому что серьезно работает полиция. А вот под Киевом мы не удивляемся, когда слышим выстрелы, — поясняет собеседник.
В день нашего приезда в Киев в центре города
— Неучтенного оружия крайне много — это не тысячи единиц, это сотни тысяч. Когда во время
Еще одна проблема, по мнению Валерия Иванова, — с демобилизованными никто не работает в плане реабилитации.
— Эти люди уже имеют убивать, на войне они получали деньги, и они привыкли более-менее жить, а когда они возвращаются в мирную жизнь, у них нет работы. Естественно, возникает соблазн продолжать убивать уже на платной основе. И были ситуации, когда за заказные убийства
«Никто не повинился в сделанном. Как простить?»
Рядом с одним из мемориалов погибшим за освобождение Украины встречаем пана Михайло. В свои 70 лет, говорит он, ждет только одного — когда даже разговоров о войне не будет.
— Мой дом повредили, когда была перестрелка, но слава богу, мы с женой живые остались, — рассказывает он. — Я родился после Второй мировой, но конечно, дома и в школе всегда рассказывали про войну. Мог ли я подумать, что мой дом обстреляют, что я с больной женой на мопеде поеду прятаться к сестре? Конечно, не мог. Меня пугает, что за каких-то пару лет мы ко всему этому привыкли. Слышишь, что десять человек убили, — ужас, ужас. Потом слышишь, что 20, 30… И уже как будто все равно. Наперед не думаешь. День прожил — и слава богу.
Пенсионер Анатолий Водолазский в мае 2014 года, когда прошел так называемый «референдум о самоопределении Донецкой Народной Республики», в знак протеста вышел на площадь родной Дружковки с украинским флагом.
— Было противно, — вспоминает он. — Было чувство злости от того, что и в нашем городе начался дээнэровский шабаш.
Через десять минут, по словам Анатолия, к нему подъехали неизвестные в балаклавах, заломали руки, надели на голову мешок и забросили в машину. Привезли в Краматорск, там, в здании городской администрации была небольшая сортировочная комната, где Анатолий Водолазский оказался с такими же несогласными, а еще с баптистами, алкоголиками и наркоманами.
— У них тогда было что-то вроде программы очищения общества, — говорит собеседник. — Меня избили, а на утро заставили грузить мешки с песком. Я думаю, спасло меня то, что в моем телефоне, который у меня сразу же отняли, были номера местных прокуроров и судей, я тогда работал завхозом в суде. Через сутки меня отпустили.
— Как семья отнеслась к вашему поступку?
— Они меня не поняли.
По воспоминаниям жителей Дружковки, подвал местной милиции, который в советское время использовался как изолятор, летом 2014 года повторил трагическую историю. Так называемые «ополченцы» свозили сюда неугодных людей.
— До того, как меня забрали «на подвалы», я не понимал, насколько опасно стало жить в нашем городе, — говорит священник Украинской православной церкви отец Дионисий (Васильев). — Я проводил службу и даже не осознавал, что подвергаю риску не только себя, но и своих прихожан. Ведь в мой храм приходили люди с проукраинскими взглядами. Когда в Киеве был майдан, многие из них ездили на протесты.
В июне 2014-го домой к отцу Дионисию приехали три человека в балаклавах и с оружием. Скрутили и посадили в машину, не объясняя причину.
— Я просил: «Дайте хотя бы дом закрою» — а в ответ: «Он тебе больше не нужен». Моральное состояние было очень тяжелое. У них были подозрения, что я специально к моменту конфликта как проукраинский батюшка приехал в Дружковку и убеждал людей ехать на протесты в Киев. Спрашивали, кто меня прислал и зачем мои прихожане ездили на майдан. Я — патриот Украины, но никого не склонял участвовать в протестах.
Свою историю отец Дионисий рассказывает в том самом подвале. Видно, что ему тяжело даются воспоминания.
— Здесь не было ни матрасов, ни кресел. Раз в сутки закидывали пачек 20 лапши и ставили пару баклажек воды. Мы ели сухие макароны и запивали этой водой. Баклажки, которые опустошали, использовали вместо туалета. Представьте, какой здесь стоял запах.
Одну из комнат, по воспоминаниям отца Дионисия, использовали для допросов — в конце коридора.
— Сепаратисты в балаклавах били задержанных, кололи ножом, запугивали. От меня они хотели услышать, кто меня прислал, и самое главное — информацию про архиепископа Сергия, моего руководителя. Но я не мог им сдать никакую информацию, потому что попросту ничего не знал. В 2013 году меня просто перевели из Полтавы в Дружковку, а у них было совсем другое мнение. На третьи сутки зашел человек в балаклаве, забрал на допрос. Он сказал мне: «Ты молодой парень, мы все пробили, все поняли. Давай договоримся так: ты сейчас пишешь расписку, что в течении суток покидаешь Дружковку и никогда здесь не появишься. Не приведи господь тебе нам попасться, поедешь в Славянск на посадку». Я думаю, любой бы на моем месте написал расписку. Я думал вернуться к матери в Полтаву, но потом решил спрятаться у друзей, которые живут в пригороде. Три недели прожил на нелегальном положении, а потом освободили наш город. С первых дней я помогал украинским солдатам, сначала как волонтер: по первому образованию я повар, поэтому выпекал пирожки, даже носки вязал для наших ребят. Потом я стал капиланом Национальной гвардии, выезжаю на передовую.
Отцу Дионисию — 35 лет. Он, как и все наши собеседники, говорит, что до 2014 года никогда не думал, что узнает, что такое война. И, как и все, каждый день молится за мир.
— Мы стали заложникам руководителей государств. Мне больно от смерти человека, который умер и с той стороны.
— Вы можете их простить?
Отец Дионисий задумывается. Отвечает прихожанин его церкви:
— Вы говорите, простить… На сегодня с той стороны еще никто не просил прощения. Как я могу прощать? Никто не повинился в сделанном, а сколько людей они здесь убили! За что они
— Самое тяжелое в моей работе — это отвозить «двухсотых» [гробы с убитыми солдатами] домой и смотреть в глаза родителям, женам и детям. Это очень больно, — говорит отец Дионисий. — Как священник, я должен понять и простить ту сторону. Но как человек, к сожалению, я простить не могу.
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Оправился ли регион от войны и могут ли украинцы простить тех, кто пришел к ним с оружием? Репортаж из Донбасса.
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