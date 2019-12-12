Лукашенко пообещал персональную амнистию осужденным за наркотики

Предложение о помиловании некоторых осужденных по статье за наркотики будет внесено на рассмотрение президента, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко считает, что в связи с жесткостью законов в Беларуси «можно отступить с теми, кто попал в эту беду в плане употребления наркотиков».

Глава государства напомнил, что в стране было принято много жестких мер для противодействия распространению наркотиков, в результате чего количество преступлений в наркосфере значительно сократилось.

Но, по его мнению, в правоприменительной практике надо четко разделять наказание.

«Одно дело производить, другое дело - распространять, а третье - употреблять, - отметил Лукашенко. - Наверное, мы недооценили то, что употребление наркотиков - это болезнь. Болезнь вредная, хуже, чем пить, курить. И с этим страшным злом надо бороться, и мы боремся и приняли жесткие решения. Матерям надо было тогда беспокоиться за своих детей».

Президент поручил внести на рассмотрение главы государства предложение о помиловании отдельных осужденных по ст.328 УК.