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Масштабный проект «Книги Беларуси. Год 2019» впервые стартует 13 декабря в Национальной библиотеке

13.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Министерство информации совместно с Национальной книжной палатой и Национальной библиотекой Беларуси 13 декабря даст старт проекту «Книги Беларуси. Год 2019». Мероприятие состоится в выставочном зале Национальной библиотеки. Об этом БЕЛТА сообщили в Мининформе.

Масштабный проект «Книги Беларуси. Год 2019» впервые стартует 13 декабря в Национальной библиотеке

Сотни издателей государственной и частной форм собственности, общественных и религиозных объединений, индивидуальных предпринимателей приглашены на уникальную выставку, которая впервые представит книги, изданные в Беларуси в 2019 году. Ежегодно в Беларуси издается порядка 10 тыс. наименований книг и брошюр. Нынешний год приумножил книжную полку страны 5 тыс. книг научно-популярной, общественно-политической, художественной, детской, справочно-энциклопедической тематики.

«Новый формат книжного события призван подчеркнуть значение книги, культуры чтения, роли книгоиздателей, авторов в создании багажа знаний в молодом, суверенном белорусском государстве. Во время мероприятия представителям книгоиздательской сферы, а также всем, кто связан с популяризацией книги, ее продвижением в обществе, включая такую важную категорию, как журналисты, будет предоставлена возможность оценить книжный продукт 2019 года, увидеть белорусские книги — победители национального и международных конкурсов, в неформальной обстановке пообщаться с теми, кто вносит свой вклад в сохранение традиций и развитие современного национального книгоиздания», — рассказали в Мининформе. Символическим открытием выставки станет представление белорусского автора (его книги), который по результатам анализа информации книготоргующих организаций, Национальной книжной палаты является наиболее популярным у современного читателя.

Вторая часть мероприятия состоится в большом зале Национальной библиотеки с приглашением молодежи, планирующей связать свою судьбу с книгоизданием, книгораспространением, писательством, из высших учебных заведений: филфака и журфака БГУ, Академии управления при Президенте, Белорусского государственного технологического университета, Белорусского государственного университета культуры и искусств, Белорусской государственной академии искусств.

Представителям ведущих издательств будут вручены дипломы за выпуск в этом году самого большого количества изданий по тиражу, по наименованиям, за популяризацию белорусского языка, выпуск книг, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, презентационных изданий. Организаторы мероприятия и издательства Беларуси в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» преподнесут сюрприз столице Дня белорусской письменности 2020 года городу Белыничи Могилевской области, а всем присутствующим — подарок в виде спектакля-мюзикла «Песняр».

Спектакль Национального академического драматического театра имени М.Горького посвящен народному артисту СССР Владимиру Мулявину, благодаря которому белорусская поэзия и песня стали частью мировой культуры. Прозвучат песни ансамбля «Песняры», ярким дополнением послужат экспонаты музея Мулявина, книга о нем, которая пользуется неизменной популярностью на протяжении последних лет как в Беларуси, так и за рубежом.

Источник: БелТА

 
 
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Министерство информации совместно с Национальной книжной палатой и Национальной библиотекой Беларуси 13 декабря даст старт проекту «Книги Беларуси. Год 2019».
 
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