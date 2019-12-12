Телеканал «Беларусь 3» подготовил в декабре много сюрпризов ко Дню белорусского кино

Источник материала: Полымя

Телеканал «Беларусь 3» подготовил тематический эфир ко Дню белорусского кино, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.





«В новом вещательном сезоне 2019/2020 в программе передач на канале «Беларусь 3» стало еще больше любимых телезрителями белорусских фильмов, многие из которых по праву можно наделить «золотым» статусом, а программа «Время кино» познакомила любителей документалистики со многими современными белорусскими авторами и их работами», — рассказали в пресс-службе.

В начале декабря социокультурный канал запустил новый еженедельный цикл программ от режиссера Белтелерадиокомпании Сергея Катьера «Кино моей страны», в котором другой известный режиссер и сценарист Владимир Орлов делится своим профессиональным взглядом на историю белорусского кино — от зарождения до современности. К слову, съемки выпусков велись на протяжении года на многочисленных локациях, так или иначе связанных с кино, а особый антураж рассказам придают архивные видеоматериалы из фондов Белтелерадиокомпании и национальной киностудии «Беларусьфильм».

С 16 по 20 декабря «Беларусь 3» предложит зрителям подборку выпусков программ «Майстры і куміры» с участием киноактеров Владимира Мищанчука, Арнольда Помазана, Зинаиды Зубковой и Андрея Душечкина. В эти же дни проект «Тэатр у дэталях» расскажет о спектаклях столичного Театра-студии киноактера, среди которых «Пигмалион», «Безымянная звезда» и «Механический человек». 20 декабря гостем программы «Время кино» станет Владимир Бокун, и сразу после интервью в эфир выйдет его документальная лента «Жанин».

В День белорусского кино 17 декабря на канале «Беларусь 3» будет представлен тематический показ фильмов отечественного производства, среди них — первая часть мини-сериала «Снайпер. Оружие возмездия», «Анастасия Слуцкая» и «Курьеры страха» из цикла «Государственная граница». В дневном эфире на телеканале выйдет новый выпуск программы «Камертон», героем которого станет режиссер Вячеслав Никифоров. Вечером «Беларусь 3» порадует зрителей концертной программой «Евгений Глебов. Музыка из кинофильмов» с любимыми и знакомыми каждому композициями.

Источник: БелТА