Все получили массу положительных эмоций во время благотворительного концерта «Услышь своё сердце» в Пинске

Источник материала: Полесская правда



Особенные дети, как никто другой, нуждаются в добрых словах и искренних улыбках, заботе и внимании. Все это смогли подарить им организаторы благотворительного концерта «Услышь свое сердце», который состоялся в Пинске 8 декабря и объединил многих неравнодушных людей.

Инициатором концерта выступила пинская благотворительная организация «Центр социальных решений». Участниками акции стали 89 подопечных учреждения из Пинска и Пинского района – дети с синдромом Дауна, детским церебральным параличом, аутизмом, общим психическим расстройством.

Каждый особенный ребенок получил подарок, а также массу положительных эмоций, ведь ребят ждали занимательные интерактивные площадки, шоу мыльных пузырей и детское научное шоу профессора Эйнштейна. Веселили малышей и их родителей аниматоры в костюмах известных героев мультфильмов. Работала творческая выставка поделок, сделанных руками молодых людей с инвалидностью. Не остались в стороне от благого дела компании «Mama Stifler», пиццерия «Пицца Итальяна», хоккейный клуб «Пинские ястребы», «Black Star Shop Minsk», туристическое агентство «Vegatour», магазин «FlyPinsk», которые подготовили детям сюрпризы.

Мероприятие приурочили к Международному дню людей с инвалидностью и Международному дню волонтера. Большую помощь в организации акции оказала уроженка Пинска, арт-директор одной из минских компаний Юлия Ходюкова, которая пригласила к участию известных белорусских артистов. Они выступили бесплатно. А пинчане, пришедшие на концерт, могли сделать добровольное пожертвование в общую копилку.

На сцене городского Дома культуры исполнили свои песни участница международного детского конкурса песни «Евровидение-2017» Хелена Мерааи, финалистка национального отбора конкурса «Евровидение-2017» Анастасия Шеверенко, обладатель гран-при конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016» Алексей Гросс, лауреат музыкальных премий «Лира» и «Песня года Беларуси» Дмитрий Королев, участница популярного вокального конкурса «Ты супер!» телеканала НТВ Вера Ярошик. Компанию им составили пинские детские танцевальные коллективы «Навигатор», «Дарлинг» и «Дежавю плюс». Концерт прошел в очень теплой и доброжелательной атмосфере.

– Благодаря добрым сердцам участников акции мир особенных детей стал более ярким и праздничным. Приятно сообщить, что по итогам концерта нам удалось собрать 1 600 рублей, также на счет учреждения поступили средства от участников концерта в сумме 1 500 рублей. Большое спасибо зрителям, артистам, Юлии Ходюковой, Инне Мухиной, всем гостям студии I&D, а также Алесе Савончик. Итоговая сумма составила 3 100 рублей, – рассказал директор учреждения «Центр социальных решений» Владимир Горох.

Все вырученные средства пойдут на приобретение необходимого оборудования для сенсорной комнаты в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей-инвалидов Пинского района.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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