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Опубликованы требования к размещению интернет-ресурсов госсайтов

16.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Опубликованы требования к размещению интернет-ресурсов госсайтов
Компания hoster.by включена в список уполномоченных поставщиков услуг для государственных органов и организаций. Соответствующее решение опубликовано на сайте Национального правового интернет-портала Республики Беларусь pravo.by.

Напомним, в соответствии с последней редакцией Указа №60 сайты государственных органов и организаций должны использовать хостинг-площадки с повышенными стандартами безопасности, которые предоставляют уполномоченные поставщики услуг. Ранее это требование было обязательным только для госорганизаций, использующих в своей деятельности государственные секреты.

Специализированная услуга «Защищенный хостинг» от hoster.by в канун аккредитации была существенно доработана. Из новых мер по повышению безопасности, о которых согласились рассказать технические специалисты провайдера —  расширенная программно-аппаратная инфраструктура, повышенная отказоустойчивость, усиленная фильтрация трафика.

«Хостинг организован таким образом, что даже в случае несанкционированного доступа злоумышленники не смогут изменить файлы операционной системы, а также получить доступ к логам сервера, — говорит специалист по безопасности hoster.by, — Мы также установили новое оборудование от ведущего мирового вендора в области защиты информации». 

Ряд технических нововведений связан с расширением перечня сайтов, которые после изменений, внесенных в Указ №60 в сентябре этого года, обязаны использовать хостинг только от уполномоченных поставщиков. Если раньше это требование касалось только онлайн-ресурсов, использующих в своей деятельности государственные секреты, то теперь должны быть  защищены сайты всех госорганов и организаций.

«Далеко не у всех государственных организаций есть возможность иметь в штате квалифицированных специалистов для постоянной поддержки сайта. При этом возможные последствия в случае взлома — колоссальные. Мы внедрили в защищенный хостинг несколько решений, которые на аппаратном уровне будут закрывать уязвимости, допущенные на программном уровне, — прокомментировал генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Также доработана защита трафика и фильтрация от вредоносного ПО». 

Защищенный хостинг — единственный тип хостинга от hoster.by, который по умолчанию включает администрирование техническими специалистами компании.

«Администрирование подразумевает круглосуточный мониторинг, проведение основных настроек, консультации, — продолжает Сергей Повалишев. — За последний год мы сильно укрепили не только техническую часть услуги, но и «человеческую». Обслуживанием защищенного хостинга занимается специализированное подразделение».

Услуга подойдет не только сайтам государственных ведомств, но и всем, кому критически важны вопросы защиты онлайн-ресурса. Подобрать тариф и проконсультироваться о порядке бесплатного переноса вашего сайта на защищенный хостинг hoster.by можно по телефону +375 17 239-57-02 или по запросу на info@hoster.by.

 
 
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