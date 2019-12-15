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Опубликованы требования к размещению интернет-ресурсов госсайтов
16.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Напомним, в соответствии с последней редакцией Указа №60 сайты государственных органов и организаций должны использовать хостинг-площадки с повышенными стандартами безопасности, которые предоставляют уполномоченные поставщики услуг. Ранее это требование было обязательным только для госорганизаций, использующих в своей деятельности государственные секреты.
Специализированная услуга «
Ряд технических нововведений связан с расширением перечня сайтов, которые после изменений, внесенных в Указ №60 в сентябре этого года, обязаны использовать хостинг только от уполномоченных поставщиков. Если раньше это требование касалось только онлайн-ресурсов, использующих в своей деятельности государственные секреты, то теперь должны быть защищены сайты всех госорганов и организаций.
Защищенный хостинг — единственный тип хостинга от hoster.by, который по умолчанию включает администрирование техническими специалистами компании.
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Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Компания hoster.by включена в список уполномоченных поставщиков услуг для государственных органов и организаций. Соответствующее решение опубликовано на сайте...
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