Водитель грузовика пытался сокрыть от таможенников более 1300 единиц товара

Источник материала: Газета Авангард





Инцидент произошел в республиканском пункте таможенного оформления «Новая Рудня». Грузовой автомобиль под управлением 37-летнего гражданина следовал на выезд из Беларуси. В представленных документах было указано, что в грузовом отсеке находится труба медная мягкая. Однако при проведении таможенного досмотра обнаружен различный товар: вязаные шапочки в количестве 300 единиц, около тысячи ароматизаторов воздуха, более 100 единиц записных книжек. Всё находилось внутри медных труб.

Товар общей стоимостью более 4 тысяч белорусских рублей изъят. Гомельской таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.

По материалам Гомельской таможни