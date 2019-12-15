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Водитель грузовика пытался сокрыть от таможенников более 1300 единиц товара

16.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Водитель грузовика пытался сокрыть от таможенников более 1300 единиц товара

Инцидент произошел в республиканском пункте таможенного оформления «Новая Рудня». Грузовой автомобиль под управлением 37-летнего гражданина следовал на выезд из Беларуси. В представленных документах было указано, что в грузовом отсеке находится труба медная мягкая. Однако при проведении таможенного досмотра обнаружен различный товар: вязаные шапочки в количестве 300 единиц, около тысячи ароматизаторов воздуха, более 100 единиц записных книжек. Всё находилось внутри медных труб.

Товар общей стоимостью более 4 тысяч белорусских рублей изъят. Гомельской таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.

По материалам Гомельской таможни

 
 
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Инцидент произошел в республиканском пункте таможенного оформления «Новая Рудня». Грузовой автомобиль под управлением 37-летнего гражданина...
 
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