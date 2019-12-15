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Международный инновационный научно-практический форум INMAX'19: форум студенческой и учащейся молодежи «Первый шаг в науку»

16.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В рамках ярмарки проводился международный инновационный научно-практический форум INMAX'19, программа которого включала научную конференцию для молодых ученых "Научные стремления", форум студенческой и учащейся молодежи "Первый шаг в науку".

На Международном форуме студенческой и учащейся молодежи "Первый шаг в науку" было представлено 240 проектов учащихся.

Учащиеся ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма», пройдя предварительный отбор, представили к защите на данном форуме шесть научно-исследовательских проектов. В секции «Химия и науки о Земле» свой научно-исследовательский проект защищала Козлова Анна, в секции «Биологические науки. Аграрные науки» – Бернст Олег, Лебедев Михаил, Левая Анна, Ничай Полина и Земоглядчук Алесь.

После выступления учащихся свои проекты представили студенты и молодые ученые. Учащимся – участникам форума – была предоставлена уникальная возможность прослушать доклады своих старших коллег, приобщиться к большой науке, получить бесценный опыт выступления и ответов на вопросы, а также рекомендации жюри. Каждый участник форума получил печатный сборник материалов Международного форума студенческой и учащейся молодежи «Первый шаг в науку - 2019» с публикацией своей научной статьи.

По решению жюри, Козлова Анна за свой проект «Исследование питьевой воды на содержание нитратов из нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) в Борисовском районе» награждена Дипломом I степени, став победителем в секции «Химия и науки о Земле» (научный руководитель Шубаро Е.В.). В секции «Биологические науки. Аграрные науки» за свой проект «Редкие виды стрекоз Кобринского, Борисовского и Дубровенского районов» Левая Анна награждена Дипломом II степени (научный руководитель Левый С.В.).

Поздравляем победителей и их научных руководителей с победой!

Земоглядчук Г.П., методист ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»

 
 
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С 11 по 12 декабря 2019 года в Национальной библиотеке Беларуси состоялась ярмарка инновационных идей SMART PATENT – 2019.
 
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