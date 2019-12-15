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Ветрено, но без дождей. Погода в Могилеве на неделе
16.12.2019 11:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Огни на главной елке Могилевской области
Сегодня, 16 декабря, будет +2…+4 °С, без осадков. Переменная облачность.
Во вторник будет пасмурно, поднимется ветер. Температура воздуха составит +3…+5 °С.
В среду, 18 декабря, станет на градус теплее — +4…+6 °С, но будет по-прежнему пасмурно и ветрено.
В четверг прогнозируют +2…+5 °С, пасмурную погоду и порывистый ветер до 16 м/с.
В пятницу, 20 декабря, ожидается 0…+2 °С и облачная с прояснениями погода. Вторая половина суток будет ветреной.
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Снега в ближайшие дни точно не будет.
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