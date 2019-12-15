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Ветрено, но без дождей. Погода в Могилеве на неделе

16.12.2019 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Огни на главной елке Могилевской области зажгли, но зимой по-прежнему и не пахнет. Погода на неделе останется по-прежнему теплой, без дождя, но ветреной. В пятницу и солнце выглянуть может. В выходные, по предварительным данным, погода останется прежней.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 16 декабря, будет +2…+4 °С, без осадков. Переменная облачность.

Во вторник будет пасмурно, поднимется ветер. Температура воздуха составит +3…+5 °С.

В среду, 18 декабря, станет на градус теплее — +4…+6 °С, но будет по-прежнему пасмурно и ветрено.

В четверг прогнозируют +2…+5 °С, пасмурную погоду и порывистый ветер до 16 м/с.

В пятницу, 20 декабря, ожидается 0…+2 °С и облачная с прояснениями погода. Вторая половина суток будет ветреной.

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