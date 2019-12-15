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На главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни

16.12.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Вчера на главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни.

На главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни


На главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни

В этом году Дед Мороз должен был прибыть на площадь Ленина в Могилеве на вертолете. Однако погодные условия внесли свои корректировки в планы — он спустился на праздник с крыши Могилевского облисполкома, используя альпинистское снаряжение.


На главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни


На главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни


На главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни


На главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни


На главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни

«Мы быстро сориентировались и изменили программу, – прокомментировал председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев. – Сегодня мы зажгли огни на главной елке и дали официальный старт новогодним мероприятиям в городе».


На главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни


На главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни

По словам Владимира Цумарева, уходящий год для Могилева стал годом большой работы: открылась новая школа в районе Казимировки, провели реконструкцию родильного дома, путепровода и улицы Первомайской. Обширная программа по благоустройству города намечается и на 2020 год: будут реконструироваться улицы Первомайская и Крупской, продолжатся работы в парке в Подниколье, строительство поликлиники в районе Казимировки. Все это делается для улучшения качества жизни горожан.


На главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни


На главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни


На главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни

Председатель горисполкома поздравил всех присутствующих с наступающими праздниками, пожелал здоровья, счастья и душевного равновесия в наступающем году.

После торжественного зажжения огней на площади Ленина массовые гулянья продолжились праздничным концертом.-0-

БЕЛТА. Фото Олега Фойницкого.

 
Теги: Могилев
 
 
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Вчера на главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни. В этом году Дед Мороз должен был прибыть на площадь Ленина в Могилеве на вертолете....
 
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