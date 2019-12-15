Источник материала: Кировец

Вчера на главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни.











В этом году Дед Мороз должен был прибыть на площадь Ленина в Могилеве на вертолете. Однако погодные условия внесли свои корректировки в планы — он спустился на праздник с крыши Могилевского облисполкома, используя альпинистское снаряжение.































«Мы быстро сориентировались и изменили программу, – прокомментировал председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев. – Сегодня мы зажгли огни на главной елке и дали официальный старт новогодним мероприятиям в городе».













По словам Владимира Цумарева, уходящий год для Могилева стал годом большой работы: открылась новая школа в районе Казимировки, провели реконструкцию родильного дома, путепровода и улицы Первомайской. Обширная программа по благоустройству города намечается и на 2020 год: будут реконструироваться улицы Первомайская и Крупской, продолжатся работы в парке в Подниколье, строительство поликлиники в районе Казимировки. Все это делается для улучшения качества жизни горожан.



















Председатель горисполкома поздравил всех присутствующих с наступающими праздниками, пожелал здоровья, счастья и душевного равновесия в наступающем году.

После торжественного зажжения огней на площади Ленина массовые гулянья продолжились праздничным концертом.-0-