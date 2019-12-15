Более двух десятков обращений принял во время прямой линии первый заместитель председателя Миноблисполкома

Источник материала: Единство

На прямую линию в этот субботний день обратилось более двух десятков жителей Минской области. Женщина из деревни Валерьяново Боровлянского сельсовета пожаловалась на то, что подсыпка подъездного пути вызвала сток воды к ее земельном участку. Все полученные ранее разъяснения от различных служб заявительницу не удовлетворили. Специалисты изучат эти разъяснения, выедут на место и постараются помочь женщине решить проблему.

Вопрос поступил и от имени фермеров Минщины. Заявитель интересовался, как увеличить площади для фермерских хозяйств. Первый заместитель председателя Миноблисполкома пояснил, что лично и детально рассматривает такие вопросы. На этой неделе он встречался с одним из фермеров и обсуждал расширение границ его земельного участка.

Как обычно, не обошлось без проблем, возникших между соседями. Один из жильцов многоэтажки отказывается обеспечить доступ в свою квартиру на первом этаже службам ЖКХ. Они должны произвести ремонт водопроводной трубы, которая расположена как раз под полом этой квартиры. Из-за сложившейся ситуации весь дом остался без горячей воды. Это продолжается уже около двух месяцев, ведь без вмешательства суда дело не сдвинется. Только решением суда можно принудить жильца обеспечить доступ к ремонтным работам в его квартире.

Жители Минской области также просили помочь разобраться в оплате за потребление горячей воды, ускорить подключение счётчиков потребленной теплоэнергии, прогрейдировать дорогу, сделать капремонт дома.

Все обращения будут детально рассмотрены, чтобы помочь людям решить их вопросы.