ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поздравления с днем рождения принимала ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Кузьминична Бобина

16.12.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Поздравления с днем рождения принимала ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Кузьминична Бобина

Утро декабрьского дня для именинницы началось с приятных волнений. Накануне  маму, бабушку, прабабушку с 92-м днем рождения поздравили дети и внуки с семьями — подаренные букеты красовались в комнате.


Поздравления с днем рождения принимала ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Кузьминична Бобина

Целой делегацией заглянули в гости к славной землячке, прошедшей войну сандружинницей, представители районной власти и общественных объединений. Добрые искренние слова и пожелания, цветы и подарки принесли с собой председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич, председатель районного совета ветеранов Нелли Пушненкова, председатель районной организации «Белорусский фонд мира» Зофия Вильбик, представитель районного комитета БРСМ Ирина Андрушкевич.


Поздравления с днем рождения принимала ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Кузьминична Бобина

С визита к Татьяне Кузьминичне началась на Вороновщине областная акция  РОО «Белая Русь» «С новым годом, ветеран!». Председатель районной организации Олег Тарасов поздравил Т.К. Бобину и с днем рождения, и с приближающимся новогодним праздником.


Поздравления с днем рождения принимала ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Кузьминична Бобина

Свой гуманный пост Татьяна Кузьминична приняла в 16 лет на войне, не оставила его и в мирной жизни. Почти пятьдесят лет она посвятила здравоохранению района.


Поздравления с днем рождения принимала ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Кузьминична Бобина

Больше года Татьяна Кузьминична прикована недугом к постели. Но всех своих гостей она встречает с жизнерадостной улыбкой и блеском в глазах. И провожает с наилучшими пожеланиями добра и мира.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утро декабрьского дня для именинницы началось с приятных волнений. Накануне  маму, бабушку, прабабушку с 92-м днем рождения поздравили дети и внуки с семьями —...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ярмарка «Елочный базар» откроется в Кировске 21 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика