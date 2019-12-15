Поздравления с днем рождения принимала ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Кузьминична Бобина

Источник материала: Вороновская газета





Утро декабрьского дня для именинницы началось с приятных волнений. Накануне маму, бабушку, прабабушку с 92-м днем рождения поздравили дети и внуки с семьями — подаренные букеты красовались в комнате.







Целой делегацией заглянули в гости к славной землячке, прошедшей войну сандружинницей, представители районной власти и общественных объединений. Добрые искренние слова и пожелания, цветы и подарки принесли с собой председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич, председатель районного совета ветеранов Нелли Пушненкова, председатель районной организации «Белорусский фонд мира» Зофия Вильбик, представитель районного комитета БРСМ Ирина Андрушкевич.







С визита к Татьяне Кузьминичне началась на Вороновщине областная акция РОО «Белая Русь» «С новым годом, ветеран!». Председатель районной организации Олег Тарасов поздравил Т.К. Бобину и с днем рождения, и с приближающимся новогодним праздником.







Свой гуманный пост Татьяна Кузьминична приняла в 16 лет на войне, не оставила его и в мирной жизни. Почти пятьдесят лет она посвятила здравоохранению района.







Больше года Татьяна Кузьминична прикована недугом к постели. Но всех своих гостей она встречает с жизнерадостной улыбкой и блеском в глазах. И провожает с наилучшими пожеланиями добра и мира.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.