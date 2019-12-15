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Погода на неделе: будет по-прежнему тепло, но пасмурно

16.12.2019 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Беларуси будет преобладать антициклональный характер погоды, ожидается теплая, преимущественно без осадков погода, лишь в конце недели атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, обеспечат пасмурную с осадками погоду. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

17 декабря, во вторник, погодные условия будет определять теплая воздушная масса, поступающая с юга Европы. По северу Беларуси скажется влияние фронтального раздела. Преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит −1…+4°С, максимальная днем +3...9°С.

18 декабря, в среду, погоду будет основном определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков. Местами слабый туман. Днем в отдельных районах Витебской области ожидается порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью 0…+5°С, максимальная температура днем +3…10°С.

19 декабря, в четверг, преимущественно без осадков. Местами слабый туман. Ночью и утром в отдельных районах Витебской области сохранится порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью −1…+4°С, максимальная днем +1…6°С.

20 декабря, в пятницу, в основном без осадков, только днем местами по западу страны небольшие кратковременные осадки — дождь, мокрый снег, а также слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит от −5°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу Беларуси; максимальная температура днем −2…+4°С, в юго-западных районах страны до +7°С.

21 декабря, в субботу, в отдельных районах страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°С, максимальная днем −1…+5°С; в юго-западных районах страны ночью +3...5°С, днем +6...7°С.

22 декабря, в воскресенье, фронтальные разделы обусловят на большей части территории страны кратковременные осадки (в основном дождь), слабые туман и гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −1…+5°С, максимальная температура днем +2…8°С.

 
 
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На этой неделе в Беларуси будет преобладать антициклональный характер погоды, ожидается теплая, преимущественно без осадков погода. Лишь в конце недели...
 
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