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Брест новогодний. Когда зажгут елки и где будут новогодние дискотеки
16.12.2019 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
План городских новогодних мероприятий опубликовал
Торжественное открытие елки Ленинского района пройдет 17 декабря в 17.30 в районе причала набережной Скорины. В Московском районе — 20 декабря в 18.00, возле здания администрации.
Огни на главной городской елке зажгут 21 декабря в 17.00. Она уже стоит на площади Ленина, но пока без главного атрибута — футбольного мяча, который будет венчать конструкцию в честь победы брестского «Динамо» в чемпионате Беларуси по футболу.
Дискотеки у новогодних елок пройдут 1 января. Эпицентром народных гуляний традиционно станет площадь Ленина. Здесь праздник стартует в 1.00. Кроме того, в Ленинском районе города дискотеки пройдут с 1.00 до 3.00 по трем адресам: улица Дубровская, 5, улица Смирнова, 23, улица Старозадворская, 4.
В Московском районе дискотеки пройдут с 1.00 до 4.00 по четырем адресам:
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План городских новогодних мероприятий опубликовал Брестский горисполком.
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