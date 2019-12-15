Брест новогодний. Когда зажгут елки и где будут новогодние дискотеки

Источник материала: Tut.by

План городских новогодних мероприятий опубликовал Брестский горисполком .



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Торжественное открытие елки Ленинского района пройдет 17 декабря в 17.30 в районе причала набережной Скорины. В Московском районе — 20 декабря в 18.00, возле здания администрации.

Огни на главной городской елке зажгут 21 декабря в 17.00. Она уже стоит на площади Ленина, но пока без главного атрибута — футбольного мяча, который будет венчать конструкцию в честь победы брестского «Динамо» в чемпионате Беларуси по футболу.

Дискотеки у новогодних елок пройдут 1 января. Эпицентром народных гуляний традиционно станет площадь Ленина. Здесь праздник стартует в 1.00. Кроме того, в Ленинском районе города дискотеки пройдут с 1.00 до 3.00 по трем адресам: улица Дубровская, 5, улица Смирнова, 23, улица Старозадворская, 4.

В Московском районе дискотеки пройдут с 1.00 до 4.00 по четырем адресам:

улица Московская, 273, площадка у торгово-развлекательного центра «Экватор», улица Суворова, 108−112, и в микрорайоне Вулька-1.