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Резиденции Деда Мороза на Витебщине. Где отдохнуть с ребенком и сколько это стоит

16.12.2019 13:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многие дети мечтают о встрече с Дедом Морозом. А где его отыскать, как ни в лесу? «Витебский курьер» собрал адреса резиденций сказочных персонажей в регионе.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Придвинская резиденция Деда Мороза

Что: Сказочное место находится в 5 км от Витебска — в деревне Барвин Перевоз на территории базы отдыха «Спартаковец».

В этом году артисты приглашают детей и их родителей на новогоднее представление «Юбилейный слет сказочных героев, или Тайна волшебного пирога».

Когда: каждый день по 14 января. Начало представлений — в 11.00, 13.00 и 15.00.

Стоимость: 10 рублей (для детей), 15 рублей (для взрослых).

Телефоны: 8 0212 64-84-69, +375 29 236−41−34.

Резиденция Деда Мороза в Копыси

Что: праздник в Копысском лесничестве организует туркомпания «Бьюти Планет».

Ребят ждут поездка в автобусе из Орши (есть возможность проезда и из Витебска), угощение и сладкий подарок от Деда Мороза, экскурсия по дендропарку, сказочное представление и чаепитие. Будет работать торговля сувенирами и продуктами пчеловодства.

Когда: с 20 по 30 декабря, начало представлений — в 11.00, 13.00 и 15.00.

Стоимость: 17 рублей для жителей Орши (группа 40−45 человек), 22 рубля для жителей Оршанского района. Принимаются коллективные заявки и от жителей Витебска.

Можно приехать к началу представления самостоятельно и присоединиться к группе. В этом случае ориентировочная стоимость билета — 6 рублей.

Телефоны: 8 0216 54-56-90, +375 29 718−82−40.

Резиденция Деда Мороза в Полоцке

Что: сказочное представление «Мышина времени, или Замышательный Новый год».

Мероприятие длится 1,5 часа. Сначала ребят ждут игровая программа на улице и хоровод со сказочными героями. Затем детей пригласят на мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира. После чего все желающие смогут подняться в кабинет Деда Мороза, рассказать ему стишок или спеть песенку и получить подарок.

Когда: с 18 декабря по 6 января, выходные дни — 31 декабря и 1 января. Начало представлений — в 11.00 и 14.00.

Стоимость: 12 рублей (детский билет) и 6 рублей (взрослый).

Телефон: 8 0214 49-53-96. Необходима предварительная запись.

Резиденция Снегурочки в Городке

Что: в 50 км от Витебска, на острове между озерами Луговым и Ореховым, находится резиденция внучки Деда Мороза. Ребят ожидают театрально-игровая программа, забавные конкурсы, сказочные персонажи, хоровод вокруг елки, фотозоны и чаепитие.

Когда: с 21 декабря по 7 января.

Стоимость: 5 рублей.

Телефон: 8 02139 5−22−50, по предварительной записи.

Новогоднее представление в Березинском заповеднике

Что: программа для организованных групп.

Когда: по 15 января.

Стоимость: входной билет + экскурсия по музеям и заповеднику + подарок от Деда Мороза обойдется в 21 рубль (для взрослых) и 18 рублей (для детей).

Отдельно оплачивается театрализованная программа возле елки: на группу 25 человек — 224 рубля, на группу 45 человек — 292 рубля.

Телефон: 8 02132 2−63−18.

Резиденция Деда Мороза в «Закольцово-люкс» в этом году работать не будет.

Резиденция Трескуна Верхнедвинского планирует принимать гостей в конце декабря, но пока точные даты и стоимость билетов неизвестны.

 
Теги: Витебск
 
 
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Многие дети мечтают о встрече с Дедом Морозом. А где его отыскать, как ни в лесу? Здесь - адреса резиденций сказочных персонажей в регионе.
 
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