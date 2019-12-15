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В Беларусь прибудет Вифлеемский огонь мира

16.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларусь прибудет Вифлеемский огонь мира
Огонь из Вифлеема — места земного рождения Иисуса Христа — прибудет в Беларусь накануне Рождества Христова, которое католики отметят 25 декабря. Символ Рождества 15 декабря уже встретили в соседних странах — Польше и Украине. Кстати, этот знак мира завезут также на Донбасс, в зону боевых действий.

В Беларусь Вифлеемский огонь доставят из Польши, которая приняла символ Рождества от словацких скаутов, которым его передали австрийцы — они зажгли огонь мира в Базилике Рождества Христова в Вифлееме. Таким образом символ рождественского послания попадает в более чем 25 стран мира. Акция скаутов представляет собой своеобразную эстафету — Вифлеемский огонь передается из страны в страну, из рук в руки, из католических храмов в православные, со скаутских кружков в дома верующих.

В Беларуси традиционно первыми встречают огонь из Вифлеема католики Гродно. Затем начнется паломничество огня мира по стране: его торжественно встретят в главном костеле Беларуси, соборе Имени Пресвятой Девы Марии. А после — и в других храмах столицы и еще в десятках городов Беларуси. В четвертое воскресенье Адвента верующие смогут зажечь свои лампадки и отнести символ Рождества в собственные дома.

В гомельский костел скауты привезут огонь из Минска во второй половине дня в субботу, 21 декабря. Все желающие могут принять Вифлеемский огонь в свои дома, чтобы через этот знак Божия Любовь воцарилась в сердцах.

По информации сайта katolik.life
Фото иллюстрационное

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В Беларусь прибудет Вифлеемский огонь мира В Беларусь прибудет Вифлеемский огонь мира В Беларусь прибудет Вифлеемский огонь мира В Беларусь прибудет Вифлеемский огонь мира В Беларусь прибудет Вифлеемский огонь мира В Беларусь прибудет Вифлеемский огонь мира

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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