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В Беларуси рассказали, сколько человек отдохнуло в Беларуси за счет бюджета
16.12.2019 13:43 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
За счет республиканского бюджета в белорусских санаториях в 2019 году отдохнуло свыше 790 тысяч граждан.
Об этом сообщил глава Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Беларуси Геннадий Болбатовский, передает
По его словам, в 2019 году система «отработала стабильно». При этом около 580 тысяч путевок будет реализовано в свободной продаже юридическим и физическим лицам.
Всего оздоровление и лечение в здравницах страны пройдет более 1360 тысяч человек.
В 2018 году в свободной реализации предоставлялось 578 тысяч путевок. «Выручка от реализации, мы планируем, будет увеличена более чем на 12% и превысит Br456 млн», - добавил Болбатовский.
В целом все экономические показатели будут улучшены, это касается также экспорта и дополнительных платных услуг.
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За счет республиканского бюджета в белорусских санаториях в 2019 году отдохнуло свыше 790 тысяч граждан.
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