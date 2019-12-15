ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 4 млн «административок» в год. За что штрафуют белорусов?

16.12.2019 14:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

16 декабря президент Беларуси собрал совещание, где подверг критике палочно-галочную систему привлечения белорусов к административной ответственности. По его словам, за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан — более 50% всего трудоспособного населения. TUT.BY наглядно показывает за что штрафуют белорусов.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

К сожалению, на сайте МВД предоставлена статистика по административным правонарушениям только за 2018 и 2017 годы. Данные за 2019 год не публикуются.

Всего за 2018 год было вынесено 4 043 780 постановлений о наложении административного взыскания. Для сравнения, в 2017 году — 3 915 140 постановлений.

Особое возмущение у президента вызвал и тот факт, что основную массу административных правонарушений — более 80% — сегодня составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения: «Полагаю, так называемые письма счастья от Государственной автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля».

Из более чем 4 млн постановлений о наложении штрафа в 2018 году более 3,426 млн пришлось на нарушения ПДД (в 2017 году — 3,284 млн).

Самым «популярным» из них стало превышение скорости движения — 1,922 млн постановлений в прошлом году. Для сравнения, в 2017 году было вынесено 1,792 постановления.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Превышают скорость, переходят дорогу не по правилам, распивают алкоголь в общественных местах, «мелко» хулиганят и дерутся.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебской области телят одели в зимние костюмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские пальто весна-осень в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика