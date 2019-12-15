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Более 4 млн «административок» в год. За что штрафуют белорусов?
16.12.2019 14:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
16 декабря президент Беларуси собрал совещание, где
К сожалению, на
Всего за 2018 год было вынесено 4 043 780 постановлений о наложении административного взыскания. Для сравнения, в 2017 году — 3 915 140 постановлений.
Особое возмущение у президента вызвал и тот факт, что основную массу административных правонарушений — более 80% — сегодня составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения: «Полагаю, так называемые письма счастья от Государственной автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля».
Из более чем 4 млн постановлений о наложении штрафа в 2018 году более 3,426 млн пришлось на нарушения ПДД (в 2017 году — 3,284 млн).
Самым «популярным» из них стало превышение скорости движения — 1,922 млн постановлений в прошлом году. Для сравнения, в 2017 году было вынесено 1,792 постановления.
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Превышают скорость, переходят дорогу не по правилам, распивают алкоголь в общественных местах, «мелко» хулиганят и дерутся.
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