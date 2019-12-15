Более 4 млн «административок» в год. За что штрафуют белорусов?

Источник материала: Tut.by

16 декабря президент Беларуси собрал совещание, где подверг критике палочно-галочную систему привлечения белорусов к административной ответственности. По его словам, за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан — более 50% всего трудоспособного населения. TUT.BY наглядно показывает за что штрафуют белорусов.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

К сожалению, на сайте МВД предоставлена статистика по административным правонарушениям только за 2018 и 2017 годы. Данные за 2019 год не публикуются.

Всего за 2018 год было вынесено 4 043 780 постановлений о наложении административного взыскания. Для сравнения, в 2017 году — 3 915 140 постановлений.

Особое возмущение у президента вызвал и тот факт, что основную массу административных правонарушений — более 80% — сегодня составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения: «Полагаю, так называемые письма счастья от Государственной автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля».

Из более чем 4 млн постановлений о наложении штрафа в 2018 году более 3,426 млн пришлось на нарушения ПДД (в 2017 году — 3,284 млн).

Самым «популярным» из них стало превышение скорости движения — 1,922 млн постановлений в прошлом году. Для сравнения, в 2017 году было вынесено 1,792 постановления.