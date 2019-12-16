ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Господа полиция!»: о чём в 1943 году партизаны писали полиции Щорсовского постарунка

16.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

«Господа полиция!»: о чём в 1943 году партизаны писали полиции Щорсовского постарунка

Сложное время осень 1942 г. – зима 1943 г., самый разгар противостояния партизан и местных полицейских гарнизонов.

Имеются подробные карты-схемы, записи хроники боевых действий, в приказах перечисляются нападения на немецкие гарнизоны полиции в местечках Мирского района, пущенные под откос поезда с техникой и живой силой. На шоссе Столбцы-Мир уничтожена телефонно-телеграфная связь противника, срезано 180 столбов (9 км). Под командованием отряда Саятевича А. велся бой между деревнями Лядки, В. Слобода, Браносово Мирского р-на, в районе деревни Великая Слобода у немцев отбили обоз с продуктами, награбленный у мирного населения…

«Господа полиция!»: о чём в 1943 году партизаны писали полиции Щорсовского постарунка

Бои сопровождаются рисованными картами, на них нанесены обозначения населенных пунктов, реки, мосты, дороги. Сохранились три письма партизан к коменданту полиции постарунка в Щорсах. Партизанский штаб отряда рассчитывает на сотрудничество с местной полицейской администрацией, просят людей переходить с семьями на их сторону, среди бойцов еще по гражданке много общих знакомых. Гневный текст письма отражает ситуацию в зимний период.

«Господа полиция! Несмотря на ваш жуткий террор против партизанских семей, партизанские отряды пополняются все новыми и новыми боевыми товарищами, готовых в любую минуты разнести вас в клочья. Опомнитесь, пока не поздно, забирайте оружие, семьи и уходите в лес, в отряд.

Однако вы должны понять, за что вы погибаете, вы гибнете за фашистскую сволочь, которая вами командует как своими рабами, а народ белорусский вас будет проклинать, как изменников отчизны и кровавых убийц.

Когда партизаны приезжают в деревни от их жители не убегают, а когда вы едете, от вас убегают все, кто как может, видя в вас кровавых наймитов немецкого фашизма. Видя в вас убийц цивильного народа, трусов и грабителей. Так помните же каратели, что скоро придет конец вашим кровавым действиям, близок час вашей смерти, для вас она будет страшной и позорной.

С этим письмом мы посылаем вам приказ за №334 о мобилизации населения в партизанские отряды. Просим вас дать расписку в получении приказа №334 и №335. 14 января 1943 года. Командир отряда Д. Денисенко. Начальник штаба А. Фанышев» Лист 358.

Ирина ШАТЫРЁНОК

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сложное время осень 1942 г. – зима 1943 г., самый разгар противостояния партизан и местных полицейских гарнизонов. Имеются подробные карты-схемы,
 
Новости дня
Новости общества
 
Более 4 млн «административок» в год. За что штрафуют белорусов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика