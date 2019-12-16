«Господа полиция!»: о чём в 1943 году партизаны писали полиции Щорсовского постарунка

Источник материала: Полымя





Сложное время осень 1942 г. – зима 1943 г., самый разгар противостояния партизан и местных полицейских гарнизонов.

Имеются подробные карты-схемы, записи хроники боевых действий, в приказах перечисляются нападения на немецкие гарнизоны полиции в местечках Мирского района, пущенные под откос поезда с техникой и живой силой. На шоссе Столбцы-Мир уничтожена телефонно-телеграфная связь противника, срезано 180 столбов (9 км). Под командованием отряда Саятевича А. велся бой между деревнями Лядки, В. Слобода, Браносово Мирского р-на, в районе деревни Великая Слобода у немцев отбили обоз с продуктами, награбленный у мирного населения…





Бои сопровождаются рисованными картами, на них нанесены обозначения населенных пунктов, реки, мосты, дороги. Сохранились три письма партизан к коменданту полиции постарунка в Щорсах. Партизанский штаб отряда рассчитывает на сотрудничество с местной полицейской администрацией, просят людей переходить с семьями на их сторону, среди бойцов еще по гражданке много общих знакомых. Гневный текст письма отражает ситуацию в зимний период.

«Господа полиция! Несмотря на ваш жуткий террор против партизанских семей, партизанские отряды пополняются все новыми и новыми боевыми товарищами, готовых в любую минуты разнести вас в клочья. Опомнитесь, пока не поздно, забирайте оружие, семьи и уходите в лес, в отряд.

Однако вы должны понять, за что вы погибаете, вы гибнете за фашистскую сволочь, которая вами командует как своими рабами, а народ белорусский вас будет проклинать, как изменников отчизны и кровавых убийц.

Когда партизаны приезжают в деревни от их жители не убегают, а когда вы едете, от вас убегают все, кто как может, видя в вас кровавых наймитов немецкого фашизма. Видя в вас убийц цивильного народа, трусов и грабителей. Так помните же каратели, что скоро придет конец вашим кровавым действиям, близок час вашей смерти, для вас она будет страшной и позорной.

С этим письмом мы посылаем вам приказ за №334 о мобилизации населения в партизанские отряды. Просим вас дать расписку в получении приказа №334 и №335. 14 января 1943 года. Командир отряда Д. Денисенко. Начальник штаба А. Фанышев» Лист 358.

Ирина ШАТЫРЁНОК