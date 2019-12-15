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Около трети санаториев Беларуси в 2020 году будут соответствовать критериям безбарьерной среды

16.12.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Около трети санаториев Беларуси в 2020 году будут соответствовать критериям безбарьерной среды

Около трети белорусских здравниц к концу 2020 года будут соответствовать критериям безбарьерной среды. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Одна из задач Совета Министров — совершенствовать инфраструктуру санаториев, построенных десятилетия назад, так, чтобы она была доступной и комфортной для отдыха и оздоровления людей с инвалидностью.

«Это очень актуальный вопрос, которым мы целенаправленно занимаемся. Принуждаем санатории работать над созданием безбарьерной среды. Нам поставлена задача по госпрограмме — около 5% мест сделать доступными для инвалидов. Более того, это обязательное требование для получения санаторием высокой категории. Ежегодно количество таких обустроенных мест увеличивается. К концу 2020 года около одной трети санаториев будет соответствовать всем критериям безбарьерного доступа», — заверил Геннадий Болбатовский.

https://www.belta.by/

 
 
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Около трети белорусских здравниц к концу 2020 года будут соответствовать критериям безбарьерной среды. Об этом сообщил сегодня журналистам директор...
 
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