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Александр Лукашенко подписал закон, упрощающий условия пребывания иностранцев

16.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Александр Лукашенко подписал закон, упрощающий условия пребывания иностранцев
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым внесены изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». Ранее соответствующий документ был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Закон в том числе предусматривает увеличение с 5 до 10 суток срока, в течение которого иностранцы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания. Такое решение принято для развития туристической и инвестиционной привлекательности страны, упрощения деловых и частных контактов.

В целом документ направлен на совершенствование ряда правовых норм. В целях обеспечения максимальной защиты интересов общества и государства от угроз различного характера корректируются основания отказа иностранцу в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в страну. Одновременно определяется механизм получения иностранцами и их представителями информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.

Примечательно, что данная тема поднималась и во время недавней встречи главы государства со студентами и преподавателями медицинских вузов. Тогда один из иностранных студентов обратился с просьбой увеличить время регистрации для зарубежных гостей после прибытия в Беларусь. Александр Лукашенко отметил, что вопрос о продлении срока регистрации с 5 до 10 дней уже обсуждался. «Эту проблему, если она еще не решена, мы решим», — сказал он.

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