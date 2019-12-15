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Александр Лукашенко подписал закон, упрощающий условия пребывания иностранцев
16.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В целом документ направлен на совершенствование ряда правовых норм. В целях обеспечения максимальной защиты интересов общества и государства от угроз различного характера корректируются основания отказа иностранцу в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в страну. Одновременно определяется механизм получения иностранцами и их представителями информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.
Примечательно, что данная тема поднималась и во время недавней встречи главы государства со студентами и преподавателями медицинских вузов. Тогда один из иностранных студентов обратился с просьбой увеличить время регистрации для зарубежных гостей после прибытия в Беларусь. Александр Лукашенко отметил, что вопрос о продлении срока регистрации с 5 до 10 дней уже обсуждался. «Эту проблему, если она еще не решена, мы решим», — сказал он.
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