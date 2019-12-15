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Пожар в психбольнице в Жодишках: пациенты до сих пор в других больницах, сгоревший этаж оцеплен

16.12.2019 15:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожар в Гродненской областной психиатрической больнице «Жодишки» произошел 12 декабря: загорелся телевизор в фойе на втором этаже, пламя быстро перекинулось на стены и потолок здания. Двое погибли, 49 пациентов были спасены. Пациентов разместили в других подобных больницах — они там находятся и на данный момент.


Фото: sk.gov.by

— Идет следствие. Этаж, где произошел пожар, сейчас оцеплен. Пациенты находятся в других специализированных медицинских учреждениях, так как разместить всех на наших площадях мы не можем — не хватит места, — рассказал TUT.BY главный врач Гродненской областной психиатрической больнице «Жодишки» Александр Ковалев.

Пациентов психиатрической больницы временно переселили в Гродненский областной клинический центр «Психиатрия-наркология» и областную психоневрологическую больницу «Островля».

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 304 УК — за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть людей.

 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть людей.
 
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