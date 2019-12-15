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Пожар в психбольнице в Жодишках: пациенты до сих пор в других больницах, сгоревший этаж оцеплен
16.12.2019 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пожар в Гродненской областной психиатрической больнице «Жодишки»
— Идет следствие. Этаж, где произошел пожар, сейчас оцеплен. Пациенты находятся в других специализированных медицинских учреждениях, так как разместить всех на наших площадях мы не можем — не хватит места, — рассказал TUT.BY главный врач Гродненской областной психиатрической больнице «Жодишки» Александр Ковалев.
Пациентов психиатрической больницы временно переселили в Гродненский областной клинический центр «Психиатрия-наркология» и областную психоневрологическую больницу «Островля».
Напомним, Следственный комитет
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Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть людей.
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