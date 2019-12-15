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Мингорсуд оправдал гражданина Израиля, которого в Беларуси обвиняли в убийстве 25-летней давности

16.12.2019 15:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 декабря в Минском городском суде огласили приговор гражданину Израиля Алану Левиту. Он оправдан по делу о жестоком убийстве бизнесмена, преступление произошло в 1993 году. Виновной в убийстве ранее признали знакомую Левита, у которой был роман и с ним, и с убитым. Женщина давно отсидела свой 8-летний срок и сейчас проходила по делу как свидетель. Алан Левит вину не признал, в суде заявил, что бывшая любовница оговорила его, чтобы выгородить настоящих преступников.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Минском городском суде огласили приговор гражданину Израиля Алану Левиту. Суд оправдал его по делу об убийстве 25-летней давности. Обвиняемого освободили в зале суда.

До оглашения приговора мужчина держался уверенно, хотел пообщаться с прессой.

⁃ Суд провел доскональное разбирательство. Исходя из этого, меня сейчас должны освободить. В каждом предложении четырехтомного уголовного дела указано, что я невиновен, — после этих слов конвой запретил обвиняемому говорить.

Прокурору Ленинского района вынесено частное определение за нарушение законодательства. Гособвинитель просила приговорить мужчину к 14 годам колонии. Дело по факту убийства бизнесмена направлено на новое расследование.

Алан Левит после освобождения заявил, что всегда верил, что его оправдают.

— Какие ваши планы?

— Поскорее уехать в Израиль, на море, и больше никогда сюда не возвращаться.

Алан Левит был задержан в августе 2018-го, в Германии, где он отдыхал вместе с сыном. На тот момент он уже был в базе розыска Интерпола. Он был экстрадирован в Беларусь, и все это время находился в СИЗО. По его словам, там он сильно подорвал здоровье.

Напомним, в 1993 году в Серебрянке был убит бизнесмен, на его лице и шее было около 16 ножевых ранений. Из квартиры нападавшие вынесли деньги и дефицитную по тем временам технику. Алана Левита, по версии следствия, с убитым связывала общая знакомая — Лилия Быстрова — у нее были отношения и с Левитом, и с бизнесменом. Обвиняемый в суде рассказал, что Лиля жаловалась, будто обеспеченный ухажер издевается над ней «в сексуальном плане». Однажды она принесла в дом Левита дорогую технику, сказала, что забрала вещи из магазина бизнесмена и больше к нему не вернется. Алан, по его словам, решение Лилии поддержал и даже помогал ей сбыть украденное. О том, что бизнесмена жестоко убили, Левит, как он настаивает в своих показаниях, даже не подозревал. Но вскоре решил уехать из Минска — на тот момент у него уже было гражданство Израиля.

— Я никогда никого не убивал и не грабил, — заявил обвиняемый в суде. Левит настаивает, что его «подставила хитрая женщина»: — Следователь говорил, что моя вина доказана, нужно только все признать. Но я с первого допроса не признаю вину. Никаких следов моего присутствия на месте преступления не обнаружено — ни отпечатков пальцев, ни следов крови, хотя Быстрова заявила, что во время убийства я поранился ножом. Никто из соседей меня не видел. Свидетель (имеется в виду Лилия, которая уже отбыла наказание, поэтому сейчас проходит как свидетель. — Прим. TUT.BY) оговаривает меня, чтобы самой избежать наказания или чтобы скрыть кого-то. Она говорила, якобы мой отец приходил к ее матери, просил и даже угрожал, чтобы она взяла всю вину на себя. Это неправда, мой отец на такое не способен и ее мать таких показаний не давала. Другие свидетели по делу — это мои друзья, они не были очевидцами преступления. В 2010 году прокуратура Израиля изучала материалы дела, был ответ, что доказательств моей вины не представлено. Я заявляю о своей невиновности.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован.

 
Теги: Минск
 
 
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Алан Левит вину не признал. В суде он заявлял, что его «подставила хитрая женщина».
 
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