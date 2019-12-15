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Прения по «делу медиков»: «Каким суровым должно быть наказание, если хотел помочь смертельно больному»
16.12.2019 16:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минском городском суде продолжаются прения сторон по громкому «делу медиков». Выступают адвокаты.
Четырехмесячное судебное разбирательство подходит к концу: уже выступили прокуроры, сейчас слово взяли адвокаты, затем каждый из 21 обвиняемого произнесет последнее слово. После чего суд удалится в совещательную комнату. По мнению гособвинителей, вина всех 21 фигурантов доказана, они запросили наказание
В своей речи защитники при вынесении наказания просят суд учитывать не только обстоятельства дела, но и личность тех, кто предстал перед судом: «превосходную репутацию», состояние здоровья, участие в благотворительности, раскаяние и тот вклад, который обвиняемый внес в здравоохранение.
Как считает следствие, вина директора компании «Либертон» Виталия Мусихина доказана: он передал взятку 10 тысяч долларов экс-директору РУП «Академфарм» Михаилу Гаврилову за поставку фармацевтической субстанции. Адвокат просит суд обратить внимание на то, при каких обстоятельствах это произошло. На тот момент у Гаврилова тяжело болела жена, нужны были деньги на лечение, и Гаврилов открыто об этом сказал.
— Посмотрите на ситуацию с другой стороны. Если к вам за финансовой помощью обращается отчаявшийся человек, желающий спасти жизнь своему близкому, а у вас есть возможность оказать помощь, каково будет ваше решение? Сможете ли вы отказать? — говорит адвокат, представляющий интересы директора компании «Либертон». — Мусихин много лет и упорно работал, благодаря своим усилиям, он обеспеченный человек, его доходы задекларированы. (…) Как пояснял Мусихин: «Если бы сделки не были заключены, я бы столько денег не передал (Гаврилову — Прим. TUT.BY) на безвозмездной основе». (…) Гаврилов был задержан КГБ через 20 дней после смерти жены.
Защитник рассказывает: «Академфарм» срочно нужна была фармацевтическая субстанция, поставщик не смог исполнить свои обязательства, и работа предприятия оказалась под угрозой. Тогда Гаврилов сам вышел на Мусихина. Если «Либертон» поставляла субстанцию 250 долларов за килограмм, то компания, которая пришла после нее, уже за 505 долларов
— Мусихин — успешный топ-менеджер, умен, интеллигентен, был человеком года, — перечисляет достоинства обвиняемого адвокат.
Прокуроры запросили для Мусихина наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
— Высокий суд, в случае признания Мусихина виновным, назначая ему наказание, я прошу задуматься: насколько суровым должно быть наказание для человека, который, с одной стороны, срочно поставил качественную фармацевтическую субстанцию по цене производителя, помог государственному предприятию в форс-мажорной ситуации не остановить производственный процесс и получить хорошую прибыль. А с другой стороны, проявив лучшие человеческие качества, откликнулся на просьбу помочь денежными средствами на приобретение лекарств для смертельно больного человека, — после этих слов адвокат просит назначить Мусихину более мягкое наказание, чем предусматривает ч.2 ст. 431 УК (Дача взятки повторно).
О снисхождении просит суд и защитник бывшего заместителя директора Центра экспертиз и испытаний Сергея Зинченко. Последний полностью признал вину по ч.2 ст. 430 УК (Получение взятки повторно), не стал отрицать, что ему передали 1300 долларов и 50 евро, и полностью погасил ущерб.
— Дед, отец Сергея Ивановича и он сам всю свою жизнь посвятили системе здравоохранения. Для Сергея это была не работа, а призвание, — выступает перед судом адвокат Андрей Кривой. — (…) По каждому из мест работ он положительно характеризовался, получал многочисленные благодарности, стал отличником здравоохранения.
2 апреля Сергею Зинченко исполнилось 60 лет, у него несколько заболеваний, защитник также просит это учитывать, не изолировать от общества и приговорить к 3 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года (прокурор запросил 3 года лишения свободы).
— Он никогда не проявлял инициативы получения денег, никогда не способствовал регистрации заведомо небезопасной медицинской техники, никогда не нарушал процедуру регистрации, — уверяет Андрей Кривой. — За всю свою жизнь Сергей Иванович и супруга заработали два автомобиля и квартиру, часть которой была приобретена за наследство родителей.
Положительно о своем подзащитном отзывается и адвокат директора «Геол-М» Владимира Ладутько. Он проходил свидетелем по многим процессам по «делу медиков»: Ладутько передавал взятки бывшему главврачу Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения
— Ладутько ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался. Из трудовой книжки усматривается большой трудовой путь Владимира Николаевича, который он начал на заводе, общий трудовой стаж составляет почти 45 лет. В 1998 году он создал «Геол-М», является учредителем и бессменным директором, является первым импортером на рынке РБ ряда медицинского оборудования. Все свидетели характеризовали его с самой лучшей стороны и как руководителя, и как человека. Говорили о том, что он сильная и цельная личность. (…) Созданная им компания, привела на белорусский рынок мировых производителей медицинского оборудования. Ладутько мог пойти по более легкому пути, поставляя не очень дорогое и не очень качественное оборудование. Но это шло вразрез с его жизненной философией. Он протекционист, поэтому поставляет только лучшее, — отмечает адвокат. — Не одна жизнь спасена, благодаря тому, что в нашей стране есть такое высококлассное оборудование. Он смело может это записать как свою личную победу. (…) Ладутько давно занимается благотворительностью, малая часть документов, подтверждающая это, приобщены к материалам уголовного дела.
Прокуроры просят суд признать Ладутько виновным и приговорить к штрафу в тысячу базовых величин, сторона защиты «признательна обвинению за такую объективную оценку в части предложенного наказания».
Напомним, первые задержания по
Обвиняемым вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки).
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Прения по «делу медиков»: «Каким суровым должно быть наказание, если хотел помочь смертельно больному»
Сегодня в Минском городском суде продолжаются прения сторон по громкому «делу медиков». Выступают адвокаты.
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