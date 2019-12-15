Прения по «делу медиков»: «Каким суровым должно быть наказание, если хотел помочь смертельно больному»

Источник материала: Tut.by

В Минском городском суде продолжаются прения сторон по громкому «делу медиков». Выступают адвокаты.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Четырехмесячное судебное разбирательство подходит к концу: уже выступили прокуроры, сейчас слово взяли адвокаты, затем каждый из 21 обвиняемого произнесет последнее слово. После чего суд удалится в совещательную комнату. По мнению гособвинителей, вина всех 21 фигурантов доказана, они запросили наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы .

В своей речи защитники при вынесении наказания просят суд учитывать не только обстоятельства дела, но и личность тех, кто предстал перед судом: «превосходную репутацию», состояние здоровья, участие в благотворительности, раскаяние и тот вклад, который обвиняемый внес в здравоохранение.

Как считает следствие, вина директора компании «Либертон» Виталия Мусихина доказана: он передал взятку 10 тысяч долларов экс-директору РУП «Академфарм» Михаилу Гаврилову за поставку фармацевтической субстанции. Адвокат просит суд обратить внимание на то, при каких обстоятельствах это произошло. На тот момент у Гаврилова тяжело болела жена, нужны были деньги на лечение, и Гаврилов открыто об этом сказал.

— Посмотрите на ситуацию с другой стороны. Если к вам за финансовой помощью обращается отчаявшийся человек, желающий спасти жизнь своему близкому, а у вас есть возможность оказать помощь, каково будет ваше решение? Сможете ли вы отказать? — говорит адвокат, представляющий интересы директора компании «Либертон». — Мусихин много лет и упорно работал, благодаря своим усилиям, он обеспеченный человек, его доходы задекларированы. (…) Как пояснял Мусихин: «Если бы сделки не были заключены, я бы столько денег не передал (Гаврилову — Прим. TUT.BY) на безвозмездной основе». (…) Гаврилов был задержан КГБ через 20 дней после смерти жены.

Защитник рассказывает: «Академфарм» срочно нужна была фармацевтическая субстанция, поставщик не смог исполнить свои обязательства, и работа предприятия оказалась под угрозой. Тогда Гаврилов сам вышел на Мусихина. Если «Либертон» поставляла субстанцию 250 долларов за килограмм, то компания, которая пришла после нее, уже за 505 долларов

— Мусихин — успешный топ-менеджер, умен, интеллигентен, был человеком года, — перечисляет достоинства обвиняемого адвокат.

Прокуроры запросили для Мусихина наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

— Высокий суд, в случае признания Мусихина виновным, назначая ему наказание, я прошу задуматься: насколько суровым должно быть наказание для человека, который, с одной стороны, срочно поставил качественную фармацевтическую субстанцию по цене производителя, помог государственному предприятию в форс-мажорной ситуации не остановить производственный процесс и получить хорошую прибыль. А с другой стороны, проявив лучшие человеческие качества, откликнулся на просьбу помочь денежными средствами на приобретение лекарств для смертельно больного человека, — после этих слов адвокат просит назначить Мусихину более мягкое наказание, чем предусматривает ч.2 ст. 431 УК (Дача взятки повторно).

О снисхождении просит суд и защитник бывшего заместителя директора Центра экспертиз и испытаний Сергея Зинченко. Последний полностью признал вину по ч.2 ст. 430 УК (Получение взятки повторно), не стал отрицать, что ему передали 1300 долларов и 50 евро, и полностью погасил ущерб.

— Дед, отец Сергея Ивановича и он сам всю свою жизнь посвятили системе здравоохранения. Для Сергея это была не работа, а призвание, — выступает перед судом адвокат Андрей Кривой. — (…) По каждому из мест работ он положительно характеризовался, получал многочисленные благодарности, стал отличником здравоохранения.

2 апреля Сергею Зинченко исполнилось 60 лет, у него несколько заболеваний, защитник также просит это учитывать, не изолировать от общества и приговорить к 3 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года (прокурор запросил 3 года лишения свободы).

— Он никогда не проявлял инициативы получения денег, никогда не способствовал регистрации заведомо небезопасной медицинской техники, никогда не нарушал процедуру регистрации, — уверяет Андрей Кривой. — За всю свою жизнь Сергей Иванович и супруга заработали два автомобиля и квартиру, часть которой была приобретена за наследство родителей.

Положительно о своем подзащитном отзывается и адвокат директора «Геол-М» Владимира Ладутько. Он проходил свидетелем по многим процессам по «делу медиков»: Ладутько передавал взятки бывшему главврачу Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергею Корытько , экс-сотруднику «Белмедтехники» Сергею Шунькину , бывшему руководителю Гродненского облздрава Андрею Стрижаку , главному врачу 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимиру Кравченку , бывшему главному врачу 1-й городской клинической больницы Олегу Фомину . Все они были осуждены, а Владимир Ладутько освобожден от уголовной ответственности. Сейчас его судят только за дачу взятки в 200 долларов Александру Столярову.

— Ладутько ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался. Из трудовой книжки усматривается большой трудовой путь Владимира Николаевича, который он начал на заводе, общий трудовой стаж составляет почти 45 лет. В 1998 году он создал «Геол-М», является учредителем и бессменным директором, является первым импортером на рынке РБ ряда медицинского оборудования. Все свидетели характеризовали его с самой лучшей стороны и как руководителя, и как человека. Говорили о том, что он сильная и цельная личность. (…) Созданная им компания, привела на белорусский рынок мировых производителей медицинского оборудования. Ладутько мог пойти по более легкому пути, поставляя не очень дорогое и не очень качественное оборудование. Но это шло вразрез с его жизненной философией. Он протекционист, поэтому поставляет только лучшее, — отмечает адвокат. — Не одна жизнь спасена, благодаря тому, что в нашей стране есть такое высококлассное оборудование. Он смело может это записать как свою личную победу. (…) Ладутько давно занимается благотворительностью, малая часть документов, подтверждающая это, приобщены к материалам уголовного дела.

Прокуроры просят суд признать Ладутько виновным и приговорить к штрафу в тысячу базовых величин, сторона защиты «признательна обвинению за такую объективную оценку в части предложенного наказания».

Напомним, первые задержания по «делу медиков» начались в мае 2018 года, о том, что у КГБ есть вопросы к сотрудникам здравоохранения и бизнесменам, стало известно позже — в июне. Из 20 фигурантов, которые оказались на скамье подсудимых в Минском городском суде, кто-то вину признает полностью, кто-то частично. Только бизнесмен Сергей Шакутин полностью отрицает свою вину, он отказался давать показания во время предварительного расследования и стал единственным бизнесменом в массовом «деле медиков», который остается за решеткой. Шакутин заявил в суде: «Меня оговорили» .

Обвиняемым вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки).