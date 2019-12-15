Минчанин, желая заработать в интернете, перевел мошенникам более 20 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

58-летний минчанин перевел неизвестным более 20 тысяч долларов. Он зарегистрировался на сайте, который якобы осуществлял биржевую брокерскую деятельность, сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: Следственный комитет Беларуси

Пострадавший мужчина пояснил, что в октябре этого года зарегистрировался на сайте Fix-trade.сom, который якобы осуществлял биржевую брокерскую деятельность. На сайте гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, акциями. Для этого необходимо было внести деньги на виртуальный счет данной организации.

Минчанин перечислил на счет несколько тысяч долларов. После этого с ним постоянно связывались представители платформы, обещали преумножить его капитал в кратчайшие сроки под руководством опытных трейдеров.

Когда минчанин решил обналичить средства, сотрудники платформы убедили его, что нужны еще деньги — якобы налоговые сборы, проценты за снятие средств со счета, без уплаты которых операцию не осуществить. Когда мужчина пополнил счет, его заблокировали.

Всего с октября по ноябрь минчанин перечислил более 20 тысяч долларов неизвестным. Возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 УК).

Около месяц назад уже сообщалось о подобном случае. Тогда жительница Минского района в надежде на прибыль перевела 82 тысячи долларов на интернет-ресурс «PTBanc.com».

Так как количество подобных случаев растет, СК напоминает:

не стоит доверять неизвестным организациям, обещающим легкий заработок на финансовых рынках в Сети;

прежде чем перечислять деньги на подобный интернет-ресурс, убедитесь в наличии у организации лицензии на брокерские услуги;

если все же предложение не кажется подозрительным, и вы желаете перечислить деньги, то проверьте отзывы о данном брокере от уже существующих клиентов.