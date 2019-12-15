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Минчанин, желая заработать в интернете, перевел мошенникам более 20 тысяч долларов
16.12.2019 16:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
58-летний минчанин перевел неизвестным более 20 тысяч долларов. Он зарегистрировался на сайте, который якобы осуществлял биржевую брокерскую деятельность,
Пострадавший мужчина пояснил, что в октябре этого года зарегистрировался на сайте Fix-trade.сom, который якобы осуществлял биржевую брокерскую деятельность. На сайте гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, акциями. Для этого необходимо было внести деньги на виртуальный счет данной организации.
Минчанин перечислил на счет несколько тысяч долларов. После этого с ним постоянно связывались представители платформы, обещали преумножить его капитал в кратчайшие сроки под руководством опытных трейдеров.
Когда минчанин решил обналичить средства, сотрудники платформы убедили его, что нужны еще деньги — якобы налоговые сборы, проценты за снятие средств со счета, без уплаты которых операцию не осуществить. Когда мужчина пополнил счет, его заблокировали.
Всего с октября по ноябрь минчанин перечислил более 20 тысяч долларов неизвестным. Возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 УК).
Около месяц назад уже сообщалось о подобном случае. Тогда жительница Минского района в надежде на прибыль
Так как количество подобных случаев растет, СК напоминает:
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58-летний минчанин перевел неизвестным более 20 тысяч долларов. Он зарегистрировался на сайте, который якобы осуществлял биржевую брокерскую деятельность.
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