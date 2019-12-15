Совещание у Лукашенко: за что еще приказано сажать без суда и следствия

Лукашенко приказал разобраться с административными наказаниями, нехваткой парковок и «палочно-галочной системаой», которой грешат во всех отраслях.

Об этом шла речь на совещании у Александра Лукашенко на совещании по вопросам административной ответственности 16 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

О нарушениях

Число административных нарушений в Беларуси выросло в два раза за 10 лет, большинство из них совершено в сфере безопасности дорожного движения.

Согласно статистике, количество правонарушений за неполные 10 лет выросло почти вдвое – до 16 млн, а к ответственности привлечены примерно 3,6 миллиона граждан.

Такая цифра соответствует большей половине трудоспособного населения страны. При этом 80 процентов правонарушения совершено на дорогах.

Президент потребовал разобраться в ситуации и выяснить, «что стоит за этими данными», и принять соответствующие меры.

В то же время президент отметил, что нередко нарушения происходят из-за перегруженности дорог и отсутствия парковочных мест. А если нет возможности для нормального движения, на гражданина нельзя «вешать ярлык правонарушителя».

Президент поручил разгрузить участки дорог, где происходит наибольшее количество правонарушений. Нужно также увеличить число парковочных мест там, где это необходимо.

Лукашенко сказал «поднять» его «поручения по кольцевой дороге» и проверить статус их выполнения. «Там, где я перемещаюсь, выполнены, и скорость движения была увеличена как следует, и так далее. Там, где якобы реже бываю на кольцевой дороге, все так и осталось. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей», - потребовал глава государства.

О галочках

Лукашенко отметил, что в Беларуси до сих пор действует «палочно-галочная система», которой грешат во всех отраслях: милиции, таможенных органах, налоговой, МЧС, санстанции и других.

По его словам, некоторые работники просто хотят отличиться, проявляют излишнее рвение, составляя ненужные протоколы.

«Нам надо, наверное, взять и в качестве показателей внести: чем больше протоколов составили, значит, тем больше бардака на ведомственных территориях по данной тематике. И за это спрашивать. Тогда не будут составлять лишние протоколы и требовать», - считает глава государства.

При этом часто качество работы выражается в количестве протоколов.

«Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет - останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня», - убежден президент.

Показателем успешной работы, по его словам, должно быть не большое количество зафиксированных нарушений и выписанных штрафов, а реальное сокращение административных проступков в результате профилактических действий.

О новом законе

Лукашенко признал, что действующий Кодекс об административных правонарушениях использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций - так сложилось еще в советские времена. Он отметил, что ранее уже поручил создать специальную экспертную комиссию для пересмотра действующего законодательства.

«А ведь это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций», - обратил внимание глава государства.

Пересмотренный и обновленный закон нужно составить так, чтобы документы не менялись как минимум пять лет.

«К июлю 2020 года соответствующий законопроект должен быть у меня на столе, чтобы проработать его и внести в парламент для принятия закона», — цитирует президентская пресс-служба.

На президентском совещании было также сказано, что за 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в кодекс внесли более 1,4 тыс. корректировок.